Nazillili öğretmenler hem sahneledi hem de oynadı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Okullarında öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirerek hayata hazırlamak için canlarını bile feda eden birbirinden maharetli elleri öpülesi öğretmenler hünerlerini bu kez sahnede sergiledi.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO bünyesinde kurulan Öğretmenler Odası Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği komedi tarzındaki “Çılgın sınıf” isimli tiyatro oyunuyla öğretmenler usta oyunculara adeta taş çıkartarak izleyenleri gülmekten adeta kırdı geçirdi.

Nazilli'de görev yapan öğretmenler yaptıkları faaliyetlerle de büyük takdir topluyor. İlçedeki okullarda görev yapan ve okullarını yöneten, çocukları eğiten öğretmenler eğitimcilik görevlerinin yanısıra görev aldıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerle de dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun yıllardır Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO ve Nazilli Öğretmenevi başta olmak üzere birçok kurum bünyesindeki THM ve TSM korolarında görev alan öğretmen ve idareciler, geçtiğimiz yıl ilçede bir ilke daha imza atarak tiyatro grubu da kurdular. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO bünyesinde kurulan Öğretmenler Odası Tiyatro Topluluğu geçen yıl ilk kez sahnelediği komedi tarzındaki “Evlere Şenlik” isimli tiyatro oyunuyla sahne aldı. Derslerden arta kalan zamanlarda yılda bir kez izleyici karşısına çıkan tiyatrocu öğretmenler ikinci oyunlarını yine öğretmen arkadaşları ve aileleri için sahneledi.

Geçen yıl olduğu gibi yine komedi tarzında bir oyunla sahneye çıkan öğretmenlerden oluşan 10 kişilik ekip, sıradışı öğrencilerin ve öğretmenlerin bulunduğu bir sınıfı ve bu sınıfı ziyaret eden müfettişin komedi tarzında hikayesini canlandırdı. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahnelenen oyunu izlemek üzere salona gelen binlerce sanatsever izdiham yaşattı. 300 kişilik salon tıka basa dolarken yüzlerce izleyici ise salona giremeyince oyunun birkaç defa daha sahnelenmesini isteyerek dışarı çıktı. İzleyicinin gülmekten kırıldığı ve bir saat süren oyunda sahne alan öğretmenler muhteşem bir performansla izleyicisini kahkahaya boğdu. Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere ilçede görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğunda Bayındır Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Türkçe Öğretmeni Erol Sevgili, hem oynadı hem de oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendi. Kübra Öngel, Kenan Kangöz, Ufuk Çağlayan, Sanem Taşçı Tan, Birsel Yeşiltepe, Merve Dülger Akgün, Zehra Bensu Açıkgöz de oyuncular arsında yer aldı. Güldürdüğü kadar da düşündüren ‘Çılgın sınıf' isimli tiyatro oyununu Nazilli kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Bilen, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Erkan Turan, Müdür Yardımcısı Bilge Akan Küçük, okul müdürleri, davetliler ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Oyunun sonunda ise ekip ayakta alkışlandı. protokol üyeleri tarafından ekip üyelerine çiçekler verildi.

Oyunun karakterleri arasında yer alan Müfettiş rolündeki Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün ise, oyunun hazırlanmasında herkesin çok emek verdiğini ifade ederek, “Oyunumuzu Türkçe Öğretmenimiz Erol Sevgili yazdı ve yönetti. Arkadaşlarımız mesailerinden sonra özel yaşamlarından zaman ayırarak bu oyuna hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada bizleri izlemeye gelen salonda ayakta seyretmeyi göze alan seyircilerimize de bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerden kurulan ilçedeki ilk tiyatro topluluğu olarak her yıl farklı oyunlarla izleyicimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Bizlerin başlattığı bu kültürel geleneği inşallah bizden sonra arkadaşlarımız da devam ettirir. Öğretmenler sadece okulda ders veren kamu görevlisi değildir. Öğretmen toplumun her alanında, sosyal hayatta ve topluma faydalı her etkinlikte vardır ve var olacaktır.”

Öğretmenlerden oluşan 10 kişilik bir ekip olduklarını da ifade eden Akgün, “Ekibimizin tamamı öğretmenlerden oluşuyor. Geçen yıl evlere şenlik adı altında farklı bir oyun sergilemiştik. Bu yıl özellikle öğretmenler gününe özel, eğitimin içerisinde, biraz da güldürüyü andıran bir oyunumuz oldu. Bu güzel topluluğu dağıtmak istemiyoruz. Özellikle Nazilli'mizdeki sosyal ve kültürel alandaki katkılarına devam ettirsin istiyoruz. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki süreç içerisinde imkanlarımızın el verdiği sürede biz yeni oyunlarla Nazilli halkının karşısında olacağız. Biz çok fazla müstehcenliğe kaçmadan seviyeli bir komedi türü sergilediğimiz için genelde halkımız, öğretmenler, arkadaşlarımız arasında bu ilgiyle izleniyor” dedi.