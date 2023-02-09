Nazillili sağlıkçı depremde hayatını kaybetti

Adıyaman'da depremde göçük altında kalan ve 3 gündür haber alınamayan Nazillili sağlıkçı Gürbüz Topan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da büyük yıkım yaşandı. Adıyaman çalışan sağlık personeli Topan bulunduğu binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

3 gündür göçük altında kalan Gürbüz Topan'ın yapılan arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Evli ve 2 çocuklu olan Gürbüz Topan'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi. Nazilli Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesi acı haberi aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı.