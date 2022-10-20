Nazillili sanatçı Argun ikinci kişisel sergisini açtı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yetişen ve ham sanatı yaşatmak için mücadele veren Fatma Argun, ikinci kişisel sergisini Nazillili sanatseverler için açtı.

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezinde açılan ve bir hafta süreyle açık kalacak olan sergide ham sanatın önemli örneklerinden 49 eser görücüye çıktı. Nazilli Belediye Başkan Vekili Erol Angın ve sanatseverlerin kestiği kurdelenin ardından açılışı gerçekleştirilen sergi büyük beğeni ile izlendi.

“6 yıldır çalışıyorum”

Serginin ve ham sanatın tarihinden bahseden Fatma Argun, “Bütün ürünler bana ait, 6 yıldır özel mesai harcayarak bu güne geldim. Bu sanata hobi olarak başlamadım, profesyonel eğitimler aldım. Yaptığım sanatın adı Ham Sanat. Yani eğitim almamış insanların kendilerini geliştirerek yaptığı bir sanat dalıdır. Bu akımın öncüsü Fransız Jean Dubuffet'dir. 2 yıldır bu sanatı tutarlı bir şekilde devam ettiren çok az insan kaldı. Türkiye'de bu akımın öncüsü olmayı hedefliyorum. ‘Çoğumuzun Hikayesi' Sergimde toplam 49 resim bulunmaktadır, hepsinin de kendine özel yaşanmışlığı, hikayesi, şiiri vardır. Sürekli gezerek kendimi geliştirerek işimi icra ettiğim bu sanatta tutarlı bir şekilde 6 yıldır düzenli olarak profesyonel çalışıyorum. En büyük hedefim de ham sanatta Türkiye'nin öncüsü olup adımdan bahsettirmek istiyorum. Herkesi sergime bekliyorum” dedi.

Nazilli'de bu tarz sanat etkinliklerinin daha sık yapılmasını istediğini belirten Nazillili sanatsever Mehmet Vanlıyız, “Ham sanat sergisi çok farklı bir tarz. Nazilli'deki herkes mutlaka bu sergiyi ziyaret etmeli. Ortam ve dizayn çok güzel yapılmış. Tabloları çok özel ve güzel, gençlerin özellikle gelmesi gerekiyor. Bu tarz etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sanatçı bu hızda giderse, kısa sürede Türkiye'de kendini tanıtacağına eminim” dedi.