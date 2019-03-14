Nazillili taekwondocular Türkiye Şampiyonasında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalışmalarını sürdüren Milli Sporcu Taekwondocu kardeşler Ankara'da yarın başlayacak olan Türkiye Taekwondo şampiyonasına katılacak. Şampiyona öncesi İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük'ü makamında ziyaret ederek şampiyonluk sözü verdiler.

Aynı zamanda Nazilli'de Gezgin Spor Okulunda antrenörlük de yapan Gezgin kardeşler, taekwondo, jimnastik, kick box ve zumba dersleri de veren Ege ve Denizhan Gezgin isimli kardeşler, ilçede sporun gelişmesi için büyük çaba sarfediyorlar. Denizhan Gezgin ve Ege Gezgin kardeşler yaptıkları açıklamada, “13-17 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonasına katılıyoruz. Geçtiğimiz 13-17 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında büyük erkekler kategorisinde her ikimizde şampiyon olduk. Zor bir spor ama biz çok çalışıyoruz. İnşallah Ankara'dan şampiyonlukla döneceğiz” dediler.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'de konuşmasında Gezgin kardeşlere başarılar diledi. Kaymakam Küçük, “Nazillili gençlerimizin spora olan ilgisi gerçekten örnek bir davranış. Gençlerimizi kahve köşelerinden ayırmak ve spora alıştırma için çaba sarfediyorlar. İlçemize çok sayıda kupa ve madalya getiren bu sporcularımızın Ankara'dan da madalya ile dönmelerini bekliyoruz” dedi.