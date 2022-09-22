Nazilli'nin kadın girişimcileri Türkiye'ye örnek oluyor

Aydın'ın coğrafi işaretli yöresel tarım ürünleri ile meşhur Nazilli ilçesinde ev ekonomisinde destek amacıyla dün tencerelerinde kaynattıklarını bugün ihraç eder duruma gelen girişimci kadınlar Türkiye genelindeki diğer kadınlara örnek olmaya devam ediyor.

Isparta İl tarım ve Orman Müdürlüğü, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın, beraberindeki personel ve Eğirdirli ödüllü kadın girişimci Hilal Çevik, son yıllarda başarıları ile adından sıkça söz ettiren Nazillili girişimci kadınların çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler ve personelinin ev sahipliğinde ilçede faaliyetlerini sürdüren kadın girişimcileri işyerlerinde ziyaret etti.

İlçenin yanı sıra bölgenin ve Türkiye'nin dört bir yanındaki yöresel ürünlere hünerli elleri ile hayat veren ve ihracata kadar uzanan başarı hikayeleri ile ünlü Nazillili girişimci kadınlar Nilgün Özkurt, Nurcan Karakaş, Sevgül Batur, Ümmü Ercan ve Esma Ulu'yu işyerlerinde ve üretimhanelerinde ziyaret etti. Evlerinde kaynattıkları bir tencere ile başlayan ve bugün ihracat yapar duruma gelmelerini sağlayan başarı hikâyelerini konukları ile paylaştı.

“Devletimiz sonuna kadar destek oluyor”

Nazillili kadın girişimcilerin tüm Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirten Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler: “Bakanlığımız son yıllarda Kadın Girişimcilerin önünü açmak, kendi işlerini kurabilmeleri, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için bir takım politikalar geliştirdi. Bizde Nazilli İlçe Tarım Müdürlüğü olarak, bu ilçemizde bu bakanlığımızın ön gördüğü politikaları uygulamaya başladık. Buna yatkın çiftçilerimizi bulduk, kadın girişimcilerimizi bulduk. Yaklaşık 6-7 yıl önce başlayan bu süreçte bu güne geldiğimiz de gördüğünüz üzere şu an ki kadın girişimcilerimizden biri yöresel ürünlerimizden olan kuru patlıcan, kuru biber, kabak gibi birçok reçel türü bin bir çeşit ürünle karşımızda bulunmaktadır. Burada ciddi bir başarı öyküsü vardır. Biz de bu bakanlığımızın desteklerini çiftçilerimize anlattık. Eğitimler verdik, teknik geziler düzenledik. Ve bunun sonucu olarak da bugün aramıza Isparta Tarım İl Müdürlüğünden gelen arkadaşlarımız ve kadın girişimcilerimiz var. Buradaki başarı öyküsünü buraya gelerek, buradaki çalışmaları, buradaki modeli örnek alarak burayı görmek istediler ve dönüşlerinde de ilde illerinde ilçelerinde bu uygulamalardan faydalanarak oralarda da başarılı kadın girişimciler ortaya çıkartmak istediklerine tanık oluyoruz. Bu da bizim ilçemize bu çalışması diğer iller tarafından örnek alınması bizleri mutlu etmektedir. Nazillili kadın girişimcilerimiz tüm Türkiye'ye örnek olmaktadır. Buda bizim Nazilli için bizlere gurur vermektedir. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durması, kendi işini oluşturması ve yine şu anda içinde bulunduğumuz işletme bugün kendi işini kurmasının ötesinde yaklaşık 20 civarında kadın işçi çalıştırmaktadır” dedi.

“Bu hikayeler bütün kadınlarımıza örnek olsun”

Kadınların isteyip de başaramadığı hiçbir şeyin olmadığını belirten Ispartalı Kadın Girişimci Hilal Çevik: “Isparta'nın Eğirdir ilçesinden geldim. Genç Girişimciyim ve daha önceden girişimcilik ödüllerim var. 2018 yılında ‘Tarımda Genç Kadınlar Güçleniyor' projesine başvurdum. Oradan aldığım destekle birlikte kuru meyveciliğe yöneldim. Şu anda kuru meyvecilikle uğraşıyorum, 2 sene dolmak üzere. Haberlerde Aydın'da Nazilli'de Genç Girişimci Kadınların neler yaptığını gördüm merak ederek Isparta İl Tarım ve Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurarak onlardan izin alarak onlarla birlikte girişimci kadınları ziyarette bulunduk. Ve şu an onlardan aldığım fikirlerle daha çok ilerleyeceğime eminim. Bütün kadınları yerlerinde görmeye geldik. Buradan Aydın İl Müdürlüğüne ve İlçe Müdürlüğüne çok teşekkür ederim, bizim her zaman arkamızda durdukları için. Kadının neler başarabileceğini gördüm. Küçük tencerelerle başlayan bu hikayelerin büyük adımlarla ilerlediğini gördüm. Ve ben de bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum. Nazilli'de bütün kadınların girişimcilik hikayelerini dinledim. Gerçekten çok başarılı kadınlar, umarım ben de bu yolda ilerlerim. Ben de bu hikayeyi Isparta'ya taşımaya düşünüyorum, onunla birlikte tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyorum. Bu hikayeler bütün kadınlarımıza örnek olsun, yeter ki isteyelim başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi.