Nazilli'nin kalbi yeniden canlanıyor

Uzun Çarşı, Koca Camii, Dokuzun Hamamı gibi Nazilli'nin en gözde lokasyonlarının kesişiminde yer alan ve yıllardır atıl durumda olan Merkez Büfe, Nazilli Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmalarının ardından kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı.

Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık 3 hafta önce başlatılan Merkez Büfe yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini bir bir hayata geçiren ve Nazilli'yi bir tarım ve uzun yaşam kenti olmasının yanı sıra yaptığı çalışmalarla kültür şehri haline getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Merkez Büfe olarak anılan Koca Camii bölgesindeki parkı da canlandırıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında çalışmalarına başlanan ve tarihi dokunun korunarak mevcut yapının baştan sona yenilendiğini söyleyen Başkan Özcan, Uzun Çarşı gibi merkezi bir lokasyonun hemen yanında yer almasının yanı sıra Koca Camii ve Dokuzun Hamamı gibi tarihi dokulara sahip bölgenin en iyi şekilde değerlendirildiğini kaydetti.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, protokol üyeleri, muhtarlar ve basın mensupları ile yenilenen parkta ilk çayları içen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan proje ile ilgili bilgiler paylaştı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda, eski kullanışsız yapı tamamen yıkılarak yenilendi.

Parkın orta kısmında yer alan ve tesisin kullanım alanını kısıtlayan havuz kaldırılarak ferah bir görünüm kazandırıldı.

Koca Cami'nin heybetli manzarası ise yapılan ışıklandırma çalışmaları ile vatandaşlara tarihi bir şölen haline getirildi.

Tesisin hizmete açılması ile Nazillilerin çifte bayram yaşadığını kaydeden Başkan Özcan; “Üç hafta gibi kısa bir sürede gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak tesisimizi tamamlayan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu nokta hem tarihi yapısıyla hem de merkezi konumuyla bizler için çok önemliydi. Vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlerinin daha ekonomik şartlarla sağlanması, daha ucuza ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirebilmesi için merkezde böyle bir eksik vardı. Bizler de ivedi olarak çalışmalarımızı gerçekleştirip bu eksiği kapatmak istedik. Nazillimize hayırlı olsun” dedi.