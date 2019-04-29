Nazilli'nin kalkınma projeleri seminerde anlatıldı

Nazilli'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan ve gücünü üyelerinden alarak yine üyelerinin ekonomik açıdan kalkınması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Nazilli Ticaret Odası, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında bu kez ‘Dünyada ve Türkiye'de Kırsal Kalkınma Alanındaki Gelişmeler ve Kooperatifçilik' konusunu masaya yatırdı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Bülent Gülçubuk'un konuşmacı olarak katıldığı seminerde ‘Dünyada ve Türkiye'de Kırsal Kalkınma Alanındaki Gelişmeler ve Kooperatifçilik' konusu işlendi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren seminerde Nazilli başta olmak üzere ülke ve dünya ekonomisini ilgilendiren konuları başlıklar altında Nazilli Ticaret Odası üyelerine ve davetlilere anlattı. Gülçiçek'in konuşmacı olarak katıldığı, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'ın ev sahipliği yaptığı seminere Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden başta olmak üzere eski Aydın Milletvekili ve eski Nazilli Ticaret Odası Başkanlarından Ali Gültekin Kılınç, Aydın merkez ve il genelindeki kurum ve kuruluşların yetkilileri, iş dünyası temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Nazilli Ticaret Odası'nın konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan Prof. Dr. Gülçubuk, Türkiye'nin tarım analizi, Türkiye'de çalışan mültecilerin durumu, sürdürülebilir etik tüketim, Avrupa Birliği'nin neden bizi kabul etmediği, kadınların kooperatifçilikteki yeri ve önemi, Nazilli'nin kalkınmadaki yeri ve Nazilli Ticaret Odası'nın ‘Nazilli uzun yaşam köyü' projesinin önemini içeren konuları başlıklar altında anlattı. Soruları da cevaplayan Prof. Gülçubuk, seminerin ardından yaptığı açıklamada; “Dünyada kırsal kalkınma alanındaki arayışlar hızlandı. Çünkü dünyada kır ile kent arasındaki farklılıklar artmaya başladı. Kırdan kente yoğun bir göç var. Bir yandan da dünyada özellikle açlığın azaltılması, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve dünyadaki ekonomik sorunların çözülmesi için kırsala ve tarıma yeniden bir dönüş başladı. Ve burada da kırsalın kalkındırılması için kırsal kalkınma çalışmaları çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Çünkü uluslararası kuruluşları ve hükümetlerin gündemin sürekli bu var. Bizim de kırsal kalkınmayı gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki araçlardan bir tanesi de kooperatifçilik. Bu olmazsa bizim kırsal kalkınmanın, ekonomik, sosyal ve kültürel ayağını gerçekleştirmemiz çok zor. Kırsaldakilerin daha fazla üretime katılması, ürettiklerini daha iyi pazarlayabilmeleri, bir yandan da girdileri ucuza temin etmeleri için kooperatifçiliğin kalkınması lazım. Türkiye'de tarımda 6 milyon nüfus çalışıyor. Bunun yarısı kadın, yarısı da erkek. Eğer biz kırsalda tarımda bir kooperatifçiliği öngörüyorsak bizim erkekler kadar kadınları da ön plana çıkarmamız lazım. Yani kadın kooperatiflerini, kooperatiflerde ise kadınları ön plana çıkarmamız lazım. Dünyada bunu başaran ülkeler var. Bunlarında çok büyük bölümünü kadınlar oluşturuyor. Süreklilik için de Aile kooperatifleri kurmamız lazım. Ekonomik olarak zenginleşebilmemiz için kırsalda orta sınıf kooperatifçiliğini, özellikle de kadınların çoğunlukta olduğu kooperatifçiliği hayata geçirmemiz gerekiyor. Dünyanın en zengin ülkeleri kooperatifçiliğin başarılı olduğu ülkeler olduğunu unutmamamız gerekiyor” dedi.

“İlçemizdeki kalkınma modelini tarım ve turizme yönelik belirledik”

Bölgedeki ilk kadın kooperatifini kuran başkan olarak tanınan Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, “Belediyeler eskiden yol, su, kaldırım, park gibi altyapı yapan kurumlardı. Ama artık kurumlar bunun biraz daha ötesine geçti. Yenipazar son 30 yılda nüfusunun dörtte birini kaybetti. Gıda güvenliği de çok önemli. İlçenin adını biraz daha öne çıkarmak, ilçe hane halkının gelirlerini artırmak için tarımsal yönetimle ilgili birşeyler yapmamız gerekiyordu. Yenipazar, geçimini toprağını işleyerek kazanan insanların yaşadığı bir yer. O yüzden tarımsal üretimin artması lazım. İnsanların burayı, köyleri terk etmemesi lazım. Büyükşehir mevzuatı ile üretimin yapıldığı köyleri yönetmek zor olacak ama bizim de köylerin terkedilmesini engellememiz lazım. Bu nedenle bizler köyleri büyükşehir mevzuatı ile yönetmeyeceğiz. Köylerdeki üretimi durdurmamak için ilçemizdeki kalkınma modelini de tarım ve turizme yönelik belirledik. Hem kadın kooperatifi hem yerel üretimi, ürünü korumak hem üretici pazarları, sanal market. Burada üretimin girdilerini düşürmek için kooperatifleşmeye önem verdik. Üretimin pazarlanmasının önemi açısından kooperatifleşme bizim için çok önemli” dedi.

“Bölgemizi yurt dışında temsil eden bir tek Nazilli Ticaret Odamız var”

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da açıklamasında, “Tarımın bölgemize ne kadar çok katma değer sağlayacağını inananlardan biri olarak sayın hocamızın değerli bilgilerini dinleme gereği duyduk. Örnek verecek olursak, yerel ürünlerimizi hem üretmek hem de pazarlamak ve katma değer üretmek zorundayız. Bölgemizi yurt dışında temsil eden bir tek Nazilli Ticaret Odamız var. Bölge ürünlerimizi bu fuarlarda sergileyerek daha fazla katma değer elde edecek şekilde yüksek fiyatlara satarak üreticimize destek vermeyi sağlıyoruz. Bu sayede üretici para kazandığında sonraki yıllarda ürününe daha fazla özen göstererek daha çok kazanmayı hedefleyecektir. Bu şekilde kazanç arttığında ise köyden kente göçü de engellemiş olacağız. Bir diğer amacımız ise kooperatifçilik sayesinde aracıları kaldırarak çiftçiyi pazarla direkt buluşturmayı hedefliyoruz. Hocamızın sayesinde kooperatifçiliğin önemini bir kat daha anlamış olduk” dedi.