Nazilli'nin kestane şekeri, 10 bin kilometre ötede damakları lezzetlendiriyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 15 yıl önce üretmeye başladığı kestane şekerini 12 yıl önce Japonlara tattıran girişimci aile, Japonları bu lezzetin müdavimi yaptı.

Türkiye kestane üretiminin yüzde 35'ini karşılayan Aydın'ın Nazilli ilçesinden Japonya'ya kestane şekeri ihraç ediliyor. İlçenin en uzak mahalleleri arasındaki bin 200 rakımlı Aksu Mahallesi'nde 15 yıl önce kurulan tesisten yılda 5 konteynere yakın kestane şekeri Japonların sofralarına gidiyor.

İtalya ile rekabet halinde olan Türkiye'de kestane şekerini tüm dünyaya sevdiren Nazillili üreticiler, şekerci kestanesi olarak bilinen ve dünyada sadece Nazilli'ye bağlı Aksu ve Işıklar mahallelerinde yetişiyor. Hal böyle olunca bu üretimi fırsata çeviren girişimci Mustafa Çetin, kestaneden en yüksek katma değeri elde ederek coğrafi işaretli kestaneden elde ettiği doğal kestane şekeri ile dünya markası oldu. Japonlara bu lezzeti sevdiren Mustafa Çetin, bu işin sırrının zor beğenen Japonlara kestane şekerinin en doğalını sunması olduğunu ifade etti.

“Lezzetin sırrı doğal üretim olması”

Türkiye'nin kestane deposunun Nazilli olduğunu ifade eden Mustafa Çetin, “Türk mutfağının en güzle lezzetleri arasında yer alan kestane şekerimizin lezzetini Japonlara da öğrettik. Çok titiz oldukları bilinen Japon halkı işletmemizi açmamızdan 3 yıl sonra ziyarete geldiler. Yerimizi ve üretimimizi incelediler. Bizim sırrımız glikoz ve katkı maddesi kullanmamamız. Sadece pancardan elde edilen şekeri kullanıyoruz. Bölgemizdeki en kaliteli kestaneleri satın alarak elde üretim yapıyoruz. Her kestaneyi tek tek elden geçiriyoruz. İtalya veya diğer illerde yapılanlar gibi olmadığı için bizim ürettiğimiz doğal kestane şekeri çok seviliyor. Coğrafi işaretli kestanemizi bu şekilde işleyerek hem en yüksek katma değeri elde ediyor hem de dünyanın en zor beğenen ulusu olan Japonlara bu lezzeti sevdirdik ve tam 12 yıldır yılda ortalama 5 konteyner olarak ihraç ediyoruz. Ayrıca Bursa'ya da kestane ve kestane şekeri köyümüzden gitmektedir. Coğrafi işaretin alınmasının ardından ihracat konusunda bize destek veren Aydın Ticaret Borsası'na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Japonya'ya doğal kestane şekeri ihraç eden tek firma biziz”

Mustafa Çetin'in oğlu Ersan Çetin de babası ile birlikte doğal kestane şekeri üretimine devam ettiklerini ifade ederek, “Japonların bizi tercih etmesinin en önemli sebebi üretimimizin doğal olmasıdır. Kestanenin çok çeşidi olmasına rağmen biz şekerci kestanesi dediğimiz cins kestaneyi kullanıyoruz. Bu nedenle Türkiye'den Japonya'ya hatta dünyada Japonya'ya doğal kestane şekeri ihraç eden tek firma biziz. Japonlar da bizlerin üretimini yakından takip ederek süreklilik için kuşaktan kuşağa bizle çalışmak istiyorlar. Dünyanın en iyi kestanesini üreten bir firma olarak bundan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.