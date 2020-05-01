Nazilli'nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek'in acı günü

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in babası Mihrali Şimşek (78) yaklaşık 7 aydır tedavi gördüğü ADÜ Tıp Fakültesi hastanesinde hayatını kaybetti.

Eşini de yaklaşık 7 yıl önce kanserden kaybeden 5 çocuk babası Türk Telekomdan emekli Mihrali Şimşek'in 7 ay önce pankreas kanseri nedeniyle tedavi görmekte olduğu öğrenildi.

Nazilli'de sevilen bir kişi olan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in babası Mihrali Şimşek'in bugün saat 13.30'da Yenibahar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Müdür İsmail Şimşek'in babası Mihrali Şimşek için sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, “İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Şimşek'in, babası Mihrali Şimşek hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip, İlçemiz Yenimahalle, Yenibahar Camiinden kaldırılacaktır. Milli Eğitim Camiası olarak merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.