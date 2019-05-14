Nazilli'nin toprağını bisikletle Anıtkabir'e yaşıyacaklar

Aydın'ın Nazilli ilçesinden yola çıkan bisikletliler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Nazilli toprağını ve Türk Bayrağını Anıtkabir'e götürecek.

‘Milli Mücadelemizin 100. Yılında Ata'mızın Yolundayız' sloganıyla yola çıkan NAZBİDOS üyesi 7 bisikletli için Nazilli Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama törenine Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bisikleti ile katılarak pedal çevirdi.

15-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Nazilli'de düzenlenen ilk etkinlikte Milli Mücadelenin 100 yılı anısına ilk kez bisikletli bir grup Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıkmak için yola çıktı. Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi'nin desteğiyle 580 kilometrelik yolu bisikletle geçerek Nazilli'den götürecekleri toprak ve Türk Bayrağını Anıtkabir'e ulaştıracak olan Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Üyelerine ilçe çıkışına kadar Nazilli belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan bisikleti ile eşlik etti.

Belediye önünde düzenlenen ve Belediye Başkanı Av.Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları Mert Öreroğlu, Kadir Mutlu, daire müdürleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker ve çok sayıda sporseverin katıldığı uğurlama töreninde konuşan NAZBİDOS Başkanı Bisiklet Antrenörü Özgür Özkan, ‘Milli Mücadelemizin 100. Yılında Ata'mızın Yolundayız' sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek, “Belediyemizin desteğiyle 7 sporcu bugün Ankara'ya yola çıkıyoruz. Yolculuğumuz 4 gün sürecek. 580 Kilometrelik parkurda günde ortalama 140 kilometre pedal çevirerek dört molanın ardından 18 Mayısta Ankara'da olacağız. 19 Mayısta da Anıtkabir'de törenimizi yaparak tekrar geri döneceğiz. Gittiğimiz her yerde de Nazillimizin tanıtımını da yapacağız. Amacımız da milli mücadelemizin 100. yılında Nazilli olarak Ata'mızın yanında olmak istedik. Nazilli'de ilk kez yapılan bu organizasyonu inşallah bundan sonra geleneksel halde sürdüreceğiz. Bir anlamda hem spor yapacağız hem de bisiklet sporunu tanıtmış olacağız” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Av.Kürşat Engin Özcan, konuşmasında, “Bisiklet Spor Kulübümüzün bu güzel projesini geliştirerek destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Anıtkabir'e kadar pedal çevirerek Nazillimizin toprağını ve bayrağımızı Ata'mıza ulaştıracak olan değerli sporcularımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker de konuşmasında Gençlik hastasını NAZBİDOS üyesi bisikletli sporcuları Anıtkabir'e uğurlayarak başladıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Başta Başkan Özcan'ın eşliğinde 7 sporcu Anıtkabir'e uğurlandı.