Nazilli'nin Üçüncü Engelli Derneği Engelsiz Engelliler Derneği Oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle ilçenin üçüncü Engelli Derneği ilk etkinliğini düzenledi. Etkinliğe AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı başta olmak üzere Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık da katılarak destek oldu.

Nazilli'de üçüncüsü kurulan Engelsiz Engelliler Derneği ilk etkinliğini Nazilli İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle çelenk koyma töreni ile gerçekleştirdi. Dernek Çelenk koyma törenine Dernek Başkanı Ahmet Ünlü başta olmak üzere MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, MHP Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya, AK Parti ilçe Yönetim Kurulu üyesi Volkan Beyazıt, Nazilli eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık, dernek yönetim kurulu ve üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, dernek çelenginin Atatürk Anıtına konmasıyla devam etti. Ardından dernek Başkanı Ahmet Ünlü günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla tören sona erdi.

Engellilerin Engelliler Haftasını kutlayarak sözlerine başlayan Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Ünlü, “Engelli bireylerin evlerine bağlı, engelli maaşına bağlı bir hayat sürdürmemeleri, sosyal hayata, iş hayatına atılmaları, devlet destekleri ile hibe programları ile kendi işlerine kurmalarına yardımcı olacağız. Dernekçilik artık yardım, bağış, sadaka kutularından kurtulmalı, engelliler işte patron olmalı hedeflerimizi hep bir üstte tutmalıyız. Derneğimizi4 Nisan 2019 tarihinde kurduk. Yeni bir derneğiz, ancak projelerimizle hem engellilerin hem Nazilli'nin sesi olacağız. Derneğimizin açılışı ile birlikte projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Nazilli'de 3'ncü engelliler derneği kurma sebeplerini de dile getiren Başkan Ünlü, “Siyasetten ve çıkar gruplarından arındırılmış bir dernek olmak için yola çıktık. Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin bir siyasi partinin içinde olması dernekleri sıkıntıya sokar. Bu engellileri de sıkıntıya sokması demektir. Biz bunu gördüğümüz için siyasetten ari, siyasete karışmayacak, devlet memurlarıyla çoğunlukta bir yönetim kuruluyla yola çıktık. Dediğimiz gibi hem siyasetten hem de rant peşinde koşmak üzere olan derneklerden farklı bir yapı içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Nazilli nüfusunun yüzde 12 buçuğunun engelli olduğunu belirten Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık, “Ben belediye başkanı olduğum ve olmadığım zamanda da her zaman engellilerin yanında oldum. Bugünde engelli kardeşlerimizin yanındayım. Yeni bir dernek. Hayırlı olsun. Arkadaşlarımızın engelsiz bir yaşam sürebilmeleri içim elimizden geleni yapmalıyız. Yaşam devam ettiği sürece başımıza her şey gelebilir” dedi.