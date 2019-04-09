Nazilli'nin yeni Başkanı Özcan'dan birlik mesajı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 45 bin 50 oy alarak başkan seçilen Kürşat Engin Özcan, mazbatasını alır almaz verdiği birlik ve beraberlik mesajı ile birlikte Nazilli halkına hizmet sözü verdi.

Başkan Özcan, “Bugün hayatımın en güzel hediyesini herkes adına aldım. Millet İttifakı olarak çıktığımız bu yolda Nazilli'yi hep birlikte yönetmek için beraber yürüyeceğiz” dedi.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, Millet İttifakı listesinden seçilen 18 Belediye Meclis üyesi, partililer ve çok sayıda vatandaşla birlikte önce Nazilli Adliyesine giderek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Selahattin Afşin'den mazbatasını teslim alan Nazilli'nin yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, başkanlığını resmileşmesinin ardından Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ü makamında ziyaret etti.

Kaymakam Küçük'ü ziyaretinde duygularını dile getiren Başkan Özcan, “Nazilli'yi hep birlikte yönetmek için buradayız. Şimdi birlik zamanı. Seçimlerde yanımızda olmayan arkadaşlarımızı da birlik ve beraberlik için yanımıza çağırıyorum. Nazilli için birlik zamanı” dedi. İlçe Seçim Kurulundan aldığı Mazbata için “Bu hayatımda aldığım en güzel başarı belgelerinden bir tanesi. Zira sadece şahsımın değil her iki partinin, meclisimizin, ekibimizin, değerli arkadaşlarımızın, bize inananların birlikte aldığı başarı belgesidir. İlerleyen süreçte de Nazilli'yi hep beraber yöneteceğiz. Bugüne kadar yanımızda olmayan arkadaşlarımızı da yanımıza davet ediyoruz. Nazillimize hizmet etmek için mazbatamızı aldık. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kaymakam Küçük'ü ziyaretinin ardından İstasyon meydanındaki Atatürk Anıtına geçen Başkan Özcan, beraberindekilerle birlikte Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşını hep birlikte okuyan kalabalık gurup daha sonra Uzun Çarşı'yı yürüyerek geçip Nazilli Belediye binasına geldi. Başkan Özcan, burada büyük coşkuyla karşılandı. Makam odasına çıkan ve koltuğa ilk kez alkışlar altında oturan Özcan, kendisini tebrik eden vatandaşlarla tek tek hatıra fotoğrafı çekildi. En anlamlı fotoğrafı ailesi ve çocukları ile birlikte çekilen Başkan Özcan'a yine en anlamlı hediye eşinden geldi. Eşinin hediyesini herkesin önünde açan Başkan Özcan, kutunun içinden çıkan özel kalem takımı için ailesine teşekkür ettikten sonra, “İnşallah ilçemiz için güzel projelerin altına bu kalemle imzamı atacağım” dedi. Özcan'ın Nazilli Belediye Başkanı olarak ilk icraatı tüm Nazilli Halkını birlik ve beraberliğe davet etmek oldu.