Nazilli'nin yüksek kesimlerinde yollar karla kaplandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor.

Nazilli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Nazilli Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor. Aksu, Derebaşı, Esentepe, Akpınar ve Çaylı mahallelerinde kapanan yollar iş makineleri ile açılıyor. Temizlik ve yol açma çalışmasının yansıra yolda mahsur kalan araçlar da kurtarılıyor. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nazilli'nin yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan ve etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünen Aksu, Derebaşı, Esentepe, Akpınar ve Çaylı mahallelerinin karla kaplı yollarında hummalı çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle karla kaplı yollarda çalışma yapan ekipler, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için de mücadele veriyor.

Uzun zamandır özlemle beklenen kar yağışı ile birlikte kapanan yollarda sıkıntı yaşanmaması için anında müdahaleye geçtiklerini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Kar yağışı bizi çok mutlu etti. Bu yıl yağmurun az yağması nedeniyle su rezervlerimiz oldukça düşmüş idi. Bu sevinci yaşarken karla kaplanan yolları sorumluluk alanımız çerçevesinde anında müdahaleye geçtik. Ekiplerimiz vatandaşımızın can güvenliğini göz önünde bulundurarak hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Yolların ulaşıma açık kalması için ekiplerimiz mesai gözetmeden çalışıyor” dedi.