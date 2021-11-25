Nazilli'ye 40 tonluk iyi su deposu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeni Sanayi Mahallesi 1026 Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları ile kentin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen 40 tonluk iyi su deposunu inceledi.

Nazilli Belediyesi'ne bağlı ekipler, Yeni Sanayi Mahallesi 1026 Sokak'ta yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile Park Bahçe Müdürlüğü Şantiyesi yanında 40 tonluk iyi su deposu inşasına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Yaz aylarında iyi sularda azalma yaşanıyordu. Bunun önüne geçebilmek ve iyi suyu depolayabilmek için bir çalışma başlattık. Öncelikle alan tespit çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 2'nci depomuz için çalışmalarımızı başlattık. Aşağı Nazilli'de yaşayan vatandaşlarımızın iyi su ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir depo inşa ediyoruz. Kaynaklarda meydana gelen azalma nedeniyle su veremediğimiz zamanları minimuma indirmek için bir çalışma yapıyoruz. 40 tonluk yeni iyi su depomuz Nazillimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden Yeni Sanayi Mahalle Muhtarı Osman Yalın; “1026 Sokağımızla ilgili vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet vardı. Altyapısı ile ilgili de ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Aydın Büyükşehir Belediyesi altyapısını değiştirdi. Bozulan üst yapı ile ilgili de Nazilli Belediyesi gerekli çalışmaları hemen başlattı. Sağ olsun başkanımız bizleri kırmadı. Hizmetlerinin devamını diliyoruz” diye konuştu.