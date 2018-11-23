Nazilli'ye kupada zorlu rakip

Tur kura çekimi sonucunda Nazilli Belediyespor, Süper Lig temsilcisi Göztepe ile eşleşti.

Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Eleme Turu'na, 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları katıldı. TFF 3.Lig 1.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor kura sonucunda Süper Lig temsilcisi Göztepe ile eşleşti. Kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.