Nazilli'ye Mesleki Eğitim Müjdesi

Ankara'da yapılan toplantıya katılan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan mesleki eğitim okulu yapılacak ilçelerden bir tanesinin Nazilli olduğunu açıkladı.

Ankara'da düzenlenen Oda-Borsa Başkanlarının katıldığı toplantıda Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in “154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçiyoruz” müjdesi vererek protokol imzaladıklarını belirttiği öğrenildi.

“Türkiye'nin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inanıyoruz”

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan okul yapılacak ilçelerden bir tanesinin Nazilli olduğunu açıkladı. Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada; mesleki eğitimde yaşanan sorunların uzun yıllardır konuya taraf olan kesimler tarafından irdelendiğini, ancak bugüne kadar sorunları kesin olarak çözecek bir çarenin bulunamadığını ifade etti. Arslan: “NTO olarak her platformda dile getirdiğimiz ve çözüm istediğimiz taleplerimizin başında Mesleki Eğitimde yaşadığımız sıkıntılar gelmektedir. Bugün yapılan protokol bölgemiz için önemli bir eğitim yatırımı olacaktır. Türkiye'nin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inanıyoruz. Mesleki eğitimde kamu- özel sektör iş birliğini artırmak, özel sektörün rolünü güçlendirmek uzun zamandır dile getirdiğimiz bir konuydu. Türkiye'nin mesleki eğitimini tamamlamış genç girişimcilere ihtiyacı var. Bu anlamda protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.