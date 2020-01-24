Nazilli'yi Londra'da temsil edecekler

AYDIN (İHA) – Nazilli'den "Londra'nın En iyi Dil Okulu" ödüllü Burlington School of English adlı programa katılacak öğrenciler, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etti.

Nazilli adına yapacak oldukları kültür elçiliği için öğrencilere teşekkür eden Başkan Özcan, Londra'daki program hakkında İngilizce Öğretmeni Sevil Güven Ashpool'dan bilgi aldı.

26 Ocak'ta başlayacak ve 1 hafta sürecek Londra'nın en iyi dil okulunda eğitim, kültür, bilim ve sanat derslerini içeren programlara katılacaklarını belirten Ashpool; “Bu program ile Dünya vatandaşlığına ilk adımımızı atıyoruz. Öğrencilerimiz, İngilizce konuşma ve İngilizce iletişim becerilerini geliştirme odaklı bir eğitim alacaklar” dedi.

“Sizler bizim geleceğimizsiniz”

Başkan Özcan; “Çocuklarımız, tam zamanlı ve zengin çeşitte sosyal ve kültürel gezilerle İngiltere'de eğlenceli bir sosyal programa entegre olacaklar. Dünya çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Bizim için ivmelenme noktası da çok büyük örneklerdensiniz. Yaşınız bizden küçük ama siz bizden öndesiniz. Bunu daha da ileri götürerek önce Nazilli'mizi, Aydın'ımızı ve ülkemizi temsil edeceksiniz. Dünya çapında güzel işler yapacağınıza, ses getireceğinize inanıyorum. Kendinizi temsil ederken memleketimizi de temsil ettiğinizin bilinciyle hareket ederek hepimizi yukarılara taşıyacağınıza inanıyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi, sizler bizim geleceğimizsiniz” ifadelerini kullandı.