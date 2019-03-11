Nazkent 6. Etap Toplu Konutları tamamlandı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatlarıyla dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan Nazkent Toplu Konut Projesi'nin 6. etabı tamamlandı.

Dallıca Mahallesi Eğrek mevkiinde Nazilli Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve 32 daire olarak tasarlanan 6. Etap Nazkent Toplu Konutları tamamlandı.

Yaklaşık 3 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 2 adet 16 dairelik bloktan oluşan toplu konutlarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Mevcut piyasa koşullarında ev sahibi olamayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak amacıyla Nazkent Toplu Konut Projemizi tüm hızıyla sürdürüyoruz. 1. Etap konutlarımız ile 64, 2. Etap ile 162, Nazkent 4. Etap ile 32, 5 Etap ile 32 aileyi ev sahibi yaptık. Şuana kadar 290 ailemiz ev sahibi oldu. Dallıca Mahallesi Eğrek mevkiinde yapımını tamamlandığımız konutlarımız 32 daire 3 oda 1 salondan oluşuyor” diye konuştu.

Ev sahiplerine anahtarlarının önümüzdeki günlerde teslim edileceğini ifade eden Alıcık, “Konutlarımızın tüm alt yapı ve peyzaj çalışmaları belediyemiz tarafından yapılıyor. Binalar ısı yalıtımlı, ısıtma tesisat boruları çekilmiş, asansörlü ve son deprem yönetmeliğine uygun olarak hayata geçirildi. Nazilli Belediyesi olarak toplu konutta büyük başarılara imza attığımıza inanıyorum” sözlerini kaydetti.