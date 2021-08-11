NDH'ye 27 sağlık çalışanı atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından, Nazilli Devlet Hastanesi'ne 2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme atanma kurası ile 27 yeni sağlık çalışanı atandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimimiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Tetik; “Yeni yapılan atamalar ile ilçemize ve civar ilçe halkına daha iyi hizmet verebilecek olmanın huzuru içindeyiz. Genişletilen yeni kadromuz bizler için, Nazillimize daha iyi hizmet sunma olanağı tanıyacaktır. Yeni açtığımız 20 yataklı yoğun bakım ünitemizde de daha iyi hizmet vermek için ihtiyaç duyduğumuz sağlık personeli çok yakında başlamış olacak. Yine hekim takviyesi ile sayıları artan kadromuzla randevu gün süreleri uzayan polikliniklerde de olumlu yansıması olacaktır. Bu sebeple Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm amirlerime ve devlet büyüklerime desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan 6 uzman hekim ve 2 pratisyen hekim başta olmak üzere toplamda 27 sağlık çalışanı hastane kadrosuna güç katarken, 27 yeni personelin varlığı şimdiden hastane yönetiminin yüzünü güldürdü.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan yeni hekimlerimizin bilgisi ise şu şekilde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Uğurlu, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Çağdaş Kozakoğlu, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Coşkun, Nöroloji Uzmanı Dr. Aydın Gülünay, Radyoloji Uzmanı Dr. Aysun Çakır, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Çetin, Pratisyen Hekim Dr. Emre Boşnak, Pratisyen Hekim Dr. Emre Karakoç.

Hastane kadrosuna kazandırılan doktorlara ek olarak 4 ebe, 10 hemşire, 4 sağlık memuru ve 1 sağlık teknikeri de Nazilli Devlet Hastanesi'ne atandığı öğrenildi.