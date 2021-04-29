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Nehre düşen ineği itfaiye kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesinde Büyük Menderes nehrine düşen inek itfaiye ekipleri, tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes nehrine düşen inek itfaiye ekipleri, tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Serçin Mahallesi'nde Büyük Menderes nehrine bir ineğin düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılamayan inek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye Amirliği ekipleri tarafından, düştüğü yerden halat yardımı ile kurtarıldı. İneğin sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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