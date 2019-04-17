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Neşe-i Cümbüş, Aydınlı tiyatroseverlerle buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni oyunu Neşe-i Cümbüş’ü Aydınlı tiyatroseverlerle buluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni oyunu Neşe-i Cümbüş'ü Aydınlı tiyatroseverlerle buluşturdu.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesinde yetişen oyuncular tarafından hazırlanan ve sahnelenen 2 perdelik oyuna vatandaşların ilgisi büyüktü.


Bir apartmanda yaşayan, farklı kültürlerde buluşan ve onların garip yaşantısı ile toplumsal tabuların eleştirisini mizahi bir şekilde işleyen Neşe-i Cümbüş seyircilerin oldukça beğenisini topladı. Oyundan büyük keyif aldıklarını ifade eden vatandaşlar, sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Neşe-i Cümbüş 30 Nisan Salı günü saat 20.30'da Şükran Güngör – Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda tekrar tiyatroseverlerle buluşacak.

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