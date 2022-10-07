Nesli tehlike altında olan Saz Kedisi için çalışmalar devam ediyor

Birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan Saz Kedisi için gerçekleştirilen envanter çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğinin yanı sıra birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan Saz Kedisi için envanter çalışmaları devam ediyor. Saz kedileri Aydın bölgesinde en çok Büyük Menderes Deltası, Bafa Gölü ve Azap Gölü'nde görülürken, Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde Bafa Gölü ve Beşparmak Dağları'nın muhteşem manzarası eşliğinde yürütülen envanter çalışmaları ise Dr. Deniz Mengüllüoğlu tarafından yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından vurularak öldürüldüğü tespit edilen dişi Saz Kedisi olayının ardından birçok doğasever vatandaşlara duyarlılık çağrısı da yaparken yetkili kurumlar tarafından da nesli tükenme tehlikesi altında olan Saz Kedileri için koruma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede bölgede yapılan incelemelerin ardından belirlenen bölgelere kurulan fotokapanlar ile Saz Kedileri görüntülenerek kayıt altına alınıyor.

Bilimsel bir çalışmayla takip edilen Saz Kedileri için görüldüğü alanlara DKMP Aydın Şube Müdürlüğü işbirliğiyle fotokapanlar kurulurken, saz kedilerinin insanlara ve evcil hayvanlara hiçbir zararı bulunmadığı aksine fare gibi kemirgenleri temizlemesi nedeniyle önemli yararı bulunduğu bilinmektedir.