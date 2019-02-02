İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Neslihan, dua ve gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi’nden tedavi için geldiği hastanenin karşısında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Neslihan Dere dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nden tedavi için geldiği hastanenin karşısında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Neslihan Dere dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninden Neslihan'ın yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.


Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Dere, dün sabah saatlerinde eşi Hamza Dere ile birlikte tedavi için Aydın'daki özel bir hastaneye gelmişti. Henüz 1.5 yıllık evli olan genç çifti hastane çıkışı yaşadıkları talihsiz kaza ayırdı. Efeler ilçe merkezi Efeler Mahallesi'ndeki özel hastaneden çıkıp yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Neslihan Dere'yi önce özel bir firmaya ait 09 DL 861 plakalı su dağıtım aracı çarptı. Su dağıtım aracı, çarptığı Neslihan'ı yolun karşı şeridine fırlatınca bu sırada İzmir yönüne seyir halinde olan 35 DKY 66 plakalı otomobilin altında kalan genç kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.


Cumhuriyet Savcılığı'nın ve Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından köyüne getirilen Neslihan'ın tabutu ile karşılaşan yakınları adeta yıkıldı. Neslihan Dere yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenin ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.