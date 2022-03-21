Nevruzda sevimli köpek ilgi odağı oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nevruz Bayramı kutlamalarında alandan ayrılmayan sevimli köpek ilgi odağı oldu.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Nevruz Bayramı Kutlamaları ve 12. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'nin açılışında program boyunca sahnede yerli ve yabanı halk oyunları ekipleri ve protokolün önünden ayrılmayan sevimli köpek ilginç anlara neden oldu. Etkinlik boyunca ekiplerin gösterilerinin plan değişikliğine de neden olan sevimli köpek, çevresindekilerin kendisi ile oynadığını düşünerek ekiplerle birlikte oyun oynadı. Gülümseten anlara neden olan köpek, izleyici ve protokol üyelerinden de büyük ilgi gördü.