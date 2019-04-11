NTO Başkanı Arslan; “Devlet desteklerini verimli kullanmamız gerekiyor”

Üyelerinin bilgilenmesi amacıyla sürdürülen eğitim ve bilgilendirme seminerlerine mutlaka katılmaları gerektiğini ifade eden Arslan, “Konusunda uzman değerli yöneticilerimizi üyelerimizin ayağına kadar getirip seminerlerle destek oluyoruz. Özellikle devlet desteklerini verimli olarak kullanabilmemiz için bilgi önemli” dedi.

Üyelerini bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Nazilli Ticaret Odası, son olarak özellikle devlet yardımlarının yeterince kullanılamaması nedeniyle konusunda uzman olan Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları Şubesi Yetkilileri Doğuş Tuğrul ve Ali Murat Tuncel'den destek aldı. Uzmanların odanın meclis toplantı salonunda düzenlediği ve 2 saate yakın süren seminere başta oda başkanı Nuri Arslan olmak üzere oda üyesi işadamları ve girişimciler katıldı. İhracat yapan ve yapmayı planlayan işadamlarının yoğun ilgi gösterdiği seminerde yurtiçi ve yurtdışı fuar katılımlarında devlet yardımlarından yararlanabilmek için koşullar ve destek miktarları hakkında bilgi verildi. Ayrıca fuar başvuru süreci, pazara giriş belgelerinin desteklenmesi, destek oranı ve limiti, KTZ yetkinlik projeleri ve başvuru süreci, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları, sözleşmeli tarım ve başvuru süreci gibi konulara açıklık getirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları Şubesi Yetkilisi Ali Murat Tuncel, slayt eşliğinde yaptığı bilgilendirmede NTO üyelerine ihracata yönelik devlet yardımlarını anlattığını ifade ederek, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara yönelik yaklaşık 10 grupta desteğin olduğu nu belirtti. Tuncel, “İhracata adım atmak isteyen ve hali hazırda ihracat yapan firmalarımıza ciddi destekler var. Bu destekler firmalarımız tarafından etkin anlamda kullanılırsa çok önemli bir şekilde katkı yapabilir. Biz firmalarımıza; pazara giriş belgelerinin desteklenmesi ve küresel tedarik zinciri yetkinlik projeleri, yurtdışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, kira desteği, yurtdışı marka tescil desteği, başvuru süreci ve hakkında başvuru koşulları ve desteklenme süreçleri, tasarım ve ürün geliştirme projesi süreçleri, Turquality Desteği başvuru süreci, Ur-Ge desteği, oranı, başvuru süreci, ihracatçılara yeşil pasaport desteği hakkında bilgi verdik. Ayrıca EGEİB Devlet Yardımları Şubesinden destek alabilmeleri için iletişim bilgilerini verdik” dedi.

Üyelerinin bilgilenmesi amacıyla sürdürülen eğitim ve bilgilendirme seminerlerine mutlaka katılmaları gerektiğini ifade eden Arslan, “Konusunda uzman değerli yöneticilerimizi üyelerimizin ayağına kadar getirip seminerlerle destek oluyoruz. Özellikle devlet desteklerini verimli olarak kullanabilmemiz için bilgi önemli. Devletimizin birçok yardım ve desteklerinden maalesef STK'lar haberdar değiliz.Çünkü STK'lara bu konuda devlet yardımlarının üyelerine hızlı bir şekilde anlatabilmeleri ve bilgilendirilmeleri için büyük görevler düşüyor. Hem üyelerimizin ufkunu açmak hem de devletimizin yardım ve teşviklerinden üyelerimizin yararlanabilmeleri için bu bilgileri hızlı bir şekilde aktarmak, katma değer açısından, istihdama teşvik açısından önünü açmak için önemlidir. Bu ve benzeri amaçlarla birçok toplantılarla üyelerimizin bilgilenmelerini sağlamaktayız. ‘STK'ların aidat toplamaktan başka ne iş yapar' algısını da biz bir anlamda yıkmış ve üyelerimize destek olma konusunda öncülük yapmış oluyoruz. Tabiri caizse kısaca müşteri memnuniyeti dediğimiz üyelerimizin memnuniyeti için çalışan bir odayız. Üyelerimizin ticaretini geliştirmek bizlerin birinci görevidir” dedi.