NTO Başkanı Arslan; “Sorunları birlik olup çözeceğiz”

‘Sorunları hep birlikte çözeceğiz' diyen Arslan, önceki dönemde de olduğu gibi bu dönemde de milletvekilleri ile koordineli şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Nazili Ticaret Odası VİP Salonu'nda, Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve yönetim kurulu üyelerinin kalıtımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ankara'da Aydın milletvekillerine bölgenin sorunlarını içeren bir dosya verdiklerini ifade eden Başkan Arslan, Nazilli ekibi olarak kendilerine karşı sıcak bir karşılama olduğunu belirtti. Arslan, “NTO ve meclis üyelerimizle birlikte geçtiğimiz günlerde TBMM'ye bir ziyaret gerçekleştirdik. NTO heyeti olarak Aydın milletvekillerimizin misafiri olduk. Ziyaretimizin 2 amacı vardı. Birincisi Gazi Meclisin 27. çalışma döneminde başarılar dilemek, ikincisi ise göreve geldiğimiz 2013'den bugüne kadar tespitini yaptığımız bölgemizin sorunları ve yatırım ihtiyaçlarıyla ilgili hazırladığımız dosyayı milletvekillerimize teslim etmek. Ankara'da bize gösterilen ilgiden dolayı milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten daha önceki dönemlerde gittiğimiz ziyaretlere göre son ziyaretimiz daha sıcak bir ortamda geçti. Heyet olarak bundan çok memnun kaldık. Tabi bizim beklentilerimiz de bu yönde. Sorunlarımızı çözmek için bizim karar alıcılarla maksimum düzeyde ilişkilerimizi iyi tutmak gerekiyor. Genelde sektörel bazlı olarak hazırladığımız makro ölçekli sorunlarımız var. 7 ilçedeki sorunlarımızı tespit edip çözümlenenleri sorun dosyamızdan çıkarıyoruz. Yenilerini ekleyerek üyelerimizin sorunlarını gerekli mercilere iletiyoruz. Bizim için de birinci hedef TBMM olduğu için, kendilerine konuları arz ediyoruz ve desteklerini bekliyoruz” dedi.

Üyelerin teveccühü ile 2013 yılında göreve geldiklerini ifade eden Nuri Arslan, “2018 Nisan ayında tekrar seçilerek güven tazeledik. Parolamız değişim oldu. Bugüne kadar neler yapılmadı sorusu yerine, neler yapabiliriz sorusuna cevap aradık. Yaptığımız hizmetleri ücret karşılığı yaptığımız gibi bazı söylentiler olduğunu duymaktayız. Tabi biz bunlardan üzüntü duyuyoruz. Seçimle gelen bizlerin Ticaret Odasındaki görevi, unvanı ve çalışmalar nedeniyle her ne ad olursa olsun en küçük bir ücret veya maddi menfaat söz konusu değildir. Bu konuyu özellikle belirtmek istedim. Kulağımıza dedikodular geliyor. Bunu anlıyoruz, insanlar bir bedel almadan bir iş yapılmıyor algısı var. Biz ve bizden öncekiler de bir kuruş almadık, almayacağız. Gönüle dayalı burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz kendi menfaatimizi değil, üyelerimizin, bölgemizin menfaatini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Nuri Arslan, “İlk hedefimiz odamıza yakışan bir hizmet binası yapmaktı. Onu da en kısa sürede yaptık. Amacına yönelik tasarlanmış bir binamız var. 50 yıllık hizmet verecek bir hizmet binası tasarladık. Toplam 7 bin metrekarenin 3 bin 500 metrekaresi bina, geri kalanını da otopark olarak kullandık. Gelip geçici değil, iz bırakan bir yönetim olmak istiyoruz. 7 ilçeye hizmet veriyoruz. Bölgemizde sorunlarının çözülmesi güç birliğiyle olur. Biz yaptıklarımızdan ziyade onlar geride kaldı, yapacağımız projeleri basın desteğiyle de başarmak istiyoruz. Bunları başarırsak Nazilli'mizin ve ülkemizin kalkınacağını biliyoruz” dedi.

NTO Başkanı Nuri Arslan konuşmasının sonunda ulaşımda öncelikli sorununun havalimanı olmadığını, asıl sorunun otoban sorunu olduğunu dile getirdi. İlk önce onların çözüleceğini aktaran Arslan, daha sonra çift hatlı hızlı trenin yapılacağını belirtti.