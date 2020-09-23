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NTO Başkanı Arslan, Sultanhisar Kaymakamı Aydemir'i ziyaret etti

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Meclis Başkan Yardımcısı M.

Naci Maden, Sultanhisar ilçesine yeni atanan Kaymakam Musa Aydemir'i makamında ziyaret etti.


Siirt'in Pervari ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Musa Aydemir Sultanhisar Kaymakamı olarak atandı. Yapılan ziyarette Sayın Aydemir'e, bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra NTO'nun projesi olan Uzun Yaşam Köyü kurulması hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca bölgemiz için stratejik öneme sahip yerel ürünler ve ekonomimize etkileri aktarıldı. Tarım alanları ve sanayi alanlarının yeniden planlanması gerektiği, yatırım yapmak isteyen yatırımcı olmasına karşın yer tahsisi yapılmamasının yanı sıra bürokratik engellerle karşılanması sonucu bölge ekonomisinde istenilen düzeyde yükselme sağlanamadığı belirtildi. Bilgilendirme için NTO yönetimine teşekkür eden Kaymakam Musa Aydemir, Sultanhisar ilçesini bir adım daha ileriye taşımak için yapılacak çalışmalara yetkileri dahilinde destek olacağını belirtti.


Yeni görev yerinde başarılar dileyen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Aydemir'e uzun yaşam sepeti hediye etti.

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