NTO Başkanı Arslan, “Üyelerimizin sorunlarının takipçisi olacağız”

Arslan, “Üyelerimizin sorunlarının takipçisi olacağız” dedi.

Nazilli Ticaret Odası (NTO), sorumluluk sahasında bulunan Nazilli başta olmak üzere Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Karacasu, Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde faaliyet gösteren 12 meslek komitesine bağlı 400 işletme ve 4 bini aşan üyesine en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını artırdı. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, üyelerinin daha iyi hizmet verebilmeleri adına sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması için gerekli mercilere ulaştırılmak üzere dosyalar hazırladıklarını belirtti. Sorunları masaya yatıran yönetim kurulu üyeleri, komite temsilcileri ile başlattıkları toplantılarda basın mensuplarından seslerini kamuoyuna duyurmaları için destek istedi.

Nazilli'de bulunan özel düğün ve eğlence salonu işletmecileri ile özel sürücü kursu sahiplerinin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri, Nazilli Ticaret Odası VİP Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıyla masaya yatırıldı. Toplantıya başkanlık yapan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve NTO Genel Koordinatörü Eray Rüştü Taka, sektör temsilcileri Mehmet Atalay, Musa Muça ve işletmecilerin sorunlarını dinledi. Toplantı sonunda konuşan Başkan Nuri Arslan, düğün salonu işletmecilerinin en başta kayıt dışılıktan muzdarip olduğunu belirterek açık pazar yerlerinde, okul bahçelerinde, kamusal alanlarda, sokak ve mahallelerde yapılan müzikli eğlence ve düğünlerin her türlü denetimden uzak olduğuna dikkat çekti. Arslan, sektördeki kayıt dışılığa işaret ederek yetkililerden soruna çözüm olmasını istedi.

Nuri Arslan açıklamasında, “Nazilli'de kamuya açık alanlarda yapılan düğünler ve diğer yemekli etkinliklerde gıda mevzuatına aykırı yemek imalatı söz konusudur. Bu etkinliklerde ses, gürültü ve maliye denetimlerinin yapılamaması nedeniyle yasal olmayan bir ortam oluşmuştur. Her türlü kontrolden uzak bu organizasyonların belediye ve kamuya ait yerlerde, sokak aralarında yapılmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca düğünlerde kullanılan havai fişek için bazı kısıtlamalar getirildiği halde denetim eksikliğinden dolayı tehlikeli şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Ama bu sektörde kayıtlı olarak faaliyet gösteren özel düğün salonları işletmecileri mevzuat çerçevesinde her türlü koşulu sağladıkları halde mağdur olmaktadırlar. Nazilli'de bulunan 16 düğün salonundan 7'sini belediye işletmektedir. Bütçesi yeterli olmayan vatandaşlara belediyenin işlettiği salonlar pekala tahsis edilebilir. Sürücü kurslarımız için de özel bir eğitim kompleksi yapılmalıdır. Bu kompleks illaki şehir merkezinde değil yakın mahallelerimizde veya komşu ilçelerimizden birisinde yapılarak ortak kullanım alanı şeklinde değerlendirilebilir. Odamız bünyesinde olan 12 komitemizle yapacağımız toplantılar neticesinde sorunlarımıza çözüm arayışına gireceğiz” dedi.