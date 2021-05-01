NTO, Ege ve Marmara Odaları İstişare toplantısına katıldı

Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'ın iştirak ettiği Ege ve Marmara Odaları İstişare toplantısı TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu' nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Oda başkanları toplantıda; Tam Kapanma Tedbirlerinin ekonomiye etkileri ve yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşlerini dile getirdi. Çek düzenlemesi ile ilgili olarak; karşılığı olan çeklerin tahsil edilemediği şikayetleri üzerine bu gün yeni bir gelişme yaşandığı; Ticaret Bakanlığı tarafından talebimizin haklılığı görüldüğünden çek takas işlemleri ve karşılığı olan çeklerin tahsilatına tekrar başlandığı, ayrıca yine taleplerimiz neticesinde KOSGEB aracılığı ile yeni bir destek programının başlatılacağı duyuruldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan yaptığı konuşmada; meslek komiteleri ve üyelerimizden tarafından; pandemi süreci içinde özellikle cam, orman ürünleri ile siyah sac ve profilde ürün sıkıntısı yaşandığı bu nedenle de piyasa fiyatlarının orantısız bir şekilde arttığı yönünde şikayetler alındığını ifade etti.

Ayrıca yurt içi piyasanın daraldığı bir dönemde dış ülkelere yapılan satışlar hayati öneme sahipken dökme zeytinyağına getirilen ihracat yasağının nebati yağ piyasasındaki işletmeleri olumsuz etkilediğini bu yasağın kaldırılması gerektiğini söyledi.

İhracat yapan firmaların önemli bir gider kalemi olan navlun ücretlerinde yaşanan artışların işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade eden Arslan, navlun ücretlerinin belirli bir tarihe kadar alınmamasını veya makul bir seviyeye çekilmesini istedi.

Bu konuyla ilgili olarak İhracat işlemlerinin kolaylaştırılmasını, ihracat işlemlerinde görülen bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Üyelerden alınan talepleri dile getiren Nuri Arslan, Hibe desteklerin en kısa sürede özellikle genelge ile kapanmak zorunda olan işletmeler için çıkarılmasını, kredi işlemlerinde bankaların mali sicil değerlendirmesiyle ilgili olarak daha makul olmalarını, SGK, Kredi ve Ticari Kredi ödemeleri ile her türlü resmi tahakkuk işleminin gelecek yıllara ertelenmesini,

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapanan işletmeleri kapsayacak şekilde karşılıksız Kira Yardımı yapılmasının gerekli olduğunu ifade etti.