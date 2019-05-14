NTO iftarda Aydın protokolü ve iş dünyasını bir araya getirdi

NTO'nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, BŞB Başkan Vekili Evrim Karakoz, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Belediye Başkanı K. Engin Özcan, İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu ve davetliler katıldı.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler tarafından karşılanan konuklar, iftar yemeği vesilesiyle bir araya geldikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; Nazilli ve bölgesinin kent kültürü olan insanlardan oluştuğunu belirterek, Nazilli Ticaret Odası'nın da projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bölgeyi temsil anlamında çok başarılı faaliyetler yürüttüğünü, önemli işler başardığını ifade etti. Aydın doğusundaki ilçeler olarak birlik ve dayanışma içinde bir görüntü verdiklerini söyleyen Vali Köşge, Aydın'ın lokomotifi olan topraklarda bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

“Tüm gayretimiz bölgenin kalkınması içindir”

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da, “Valimizi aramızda görmek bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birisini verdik diye düşünüyorum. Üstünde yaşadığımız topraklar tarihi medeniyetlere, kültürlere ve en önemlisi evrensel hoşgörüye ev sahipliği yapmış yerlerdir. Nazilli Ticaret Odası olarak göreve geldiğimiz 2013 yılından bu güne kadar üyelerimizin her şeyin en iyisine layık oldukları düşüncesiyle hareket ettik. Tüm çalışmalarımızı bu güne göre değil gelecekteki ihtiyaçlara göre planladık. Vizyonu ve misyonu olmayan kurumların yok olmaya mahkum olduklarına inanıyoruz. Bölgemizin gelişmişlik seviyesini ve yaşam kalitesini arttırmaya kararlıyız. Bu nedenle birlik ve beraberliğe önem veriyoruz. Başta Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşğer olmak üzere davetimize icabet eden tüm Kaymakam ve Belediye Başkanları ile kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Ticaret Odası tarafından Ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen iftar yemeği, Müftü Necati Topaloğlu'nun yaptığı dua ile sona erdi.