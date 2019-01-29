NTO, Mali Müşavirlerlerle kahvaltıda buluştu

Nazilli Ticaret Odasının kurumsal istişare ve dış paydaş organizasyonları çerçevesinde yapılan toplantıya Nazilli, Sultanhisar, Kuyucak, Bozdoğan, Yenipazar ve Karacasu'da bulunan muhasebeciler iştirak ettiler. Toplantıda iş hayatında yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri konuşuldu. Aydın SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Yörüyen yaptığı konuşmada kurumsal dayanışma ve işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Aydın'da bu konuda daha çok faaliyette bulunulması gerektiğini ifade etti ve çalışmalarıyla bu anlamda Nazilli Ticaret Odası'nın örnek alınabilecek meslek kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi. Ayrıca davet için SMMMO adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'a da teşekkür etti.

Bölgenin markası; ‘Nazilli Ticaret Odası Uzun Yaşam Köyü'

Ticaret Odasının en önemli projelerinden birisi olan “Nazilli Uzun Yaşam Köyü”nün tanıtımı ile ilgili olarak hazırlanan grafik filmi de NTO Kongre Salonunda mali müşavirlerin bilgi ve önerilerine sunuldu. Gösterimden ve böyle bir projenin varlığından memnuniyet duyduklarını ifade eden Rıza Yörüyen; bölgenin markalaşması, kalkınması ve turizm çeşitliliği açısından projenin olumlu olduğunu ve destekleyeceklerini ifade etti.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Ticaret Odasının faaliyet ve çalışmalarında Mali Müşavirlerin ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, “Onlar bizim bir anlamda yol arkadaşlarımız. Üyelerimizin mali danışmanları, arkadaşları, sırdaşlarıdır. Ticaret Odasında gerçekleşen üye işlemlerinin çoğunluğu Mali Müşavirlerin bilgisi dahilinde ve denetiminde gerçekleşir. Bu nedenle onların görüş ve önerileri bizim için önem taşıyor. Nazilli Ticaret Odasının akreditasyon çalışmaları dahilinde paydaşımız olarak gördüğümüz Mali Müşavirlerimiz ile bu toplantıları her yıl yapmaya gayret gösteriyoruz. Biz de onların mesleki çalışmalarında Ticaret Odası olarak yanlarında olduğumuzu, onlardan gelecek her türlü öneri ve işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca Rıza Yörüyen nezdinde tüm meslek mensuplarına davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.