NTO üyeleri seramik fuarını ziyaret etti

Dünyanın en büyük sektör fuarından biri olan UNICERA Seramik ve Banyo Aksesuarları Fuarı İstanbul Yeşilköy CNR Fuar merkezinde yapıldı.

NTO Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler başkanlığındaki Fuar Heyetinin hazır bulunduğu organizasyonda Türk seramik, banyo ve mutfak sanayinin en seçkin 1200'ün üzerinde markası Yeşilköy'de ziyaretçileriyle buluştu. Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı olma özelliğini de taşıyan fuarda NTO üyeleri yeni çıkan ürünleri incelerken marka temsilcilerinden sektördeki gelişmeler hakkında bilgi aldılar. Fuarda ayrıca İtalya, İspanya, Almanya başta olmak üzere, Portekiz, Mısır, Hindistan, Çin, Tayvan, Sırbistan ve İran'ın önemli firmaları da ürün sergiliyor.

İstanbul'a yapılan fuar ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Gürdal Yüzügüler, “Oda üyelerimizin meslekleriyle ilgili konularda yapılan Fuarlara katılımını önemsiyoruz. Bölgemizin kalkınması ancak üretim ve ihracatın artması ile mümkündür. Bu nedenle yeni ürünler, yeni üretim metotları ve yeni ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak, en yetkili kişilerle görüşmek ancak Fuar organizasyonları ile mümkün oluyor. Bu nedenle hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin her üyemizin yılda en az bir defa işiyle ilgili bir Fuara katılması için gayret gösteriyoruz. UNICERA Fuarı her yıl katıldığımız bir fuar olması nedeniyle aynı zamanda inşaat sektörünün durumunu yakından izlediğimiz bir organizasyon olması nedeniyle de bizim için önem taşıyor. Nazilli Ticaret Odası olarak belirlediğimiz fuar ve iş gezilerinin yanında üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda da yurt içi ve yurt dışı iş seyahatlerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.