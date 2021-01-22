NTO üyelerinin ticari kredileri Şekerbank'tan

A.Ş. arasında ticari kredi protokolü imzalandı. Nazilli Ticaret Odası'na kayıtlı üyelerin limit sınırlaması olmadan başvuru yapabilecekleri kredi için 36 aya kadar vade imkanı verilecek.

Nazilli Ticaret Odası üyelerinin faydalanabileceği Şekerbank kredisi için çalışmalar tamamlanarak iki kurum arasında protokol imzalandı. Şekerbank T.A.Ş. adına Şube Müdürü İbrahim Çağrı Aydın ile Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'ın imzaladığı kredi protokolü yürürlüğe girdi.

Banka adına açıklamada bulunan İbrahim Çağrı Aydın; “Şekerbank T.A.Ş. olarak bu bölgede tacir ve esnafımıza hizmet veren en eski bankalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık bir yıldan beri süregelen Covid-19 salgın hastalığı tüm işletmelerimizi olumsuz etkilemiştir. Bu sıkıntı günlerde Bankanın finans kaynaklarından NTO üyelerinin faydalanması için gayret göstereceğiz. Şekerbank olarak; NTO üyelerinin kredi taleplerine cevap verebilmek ve onların finans yapılarına destek olmak arzusundayız. NTO ile işbirliğimizin devam etmesini ve ayrıca krediden ihtiyacı olan tüm işletme sahiplerinin yararlanmasını diliyorum” dedi.

“Amaç, pandeminin yaşattığı finansal sıkıntıları hafifletmek”

Yapılan protokol ile ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; “Pandemi sürecinin getirdiği finansal sıkıntıları hafifletmek, üyelerimizin ödeme gücünü arttırabilmek için Şekerbank ile kredi protokolü imzaladık. İçinde bulunduğumuz zor süreçte desteğe en fazla ihtiyacı olduğuna inandığımız işletmelerin faydalanması için hazırlanan bu kredi paketinin ülke ekonomisine katma değer olarak döneceğine inanıyorum. Üyelerimiz; aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ticari kredi kullanabilecekler. Bu seçenekleri kendileri belirleyecek. Limit sınırlaması olmayan bir kredi için anlaşmış bulunuyoruz. Kredinin limitini üyenin finansal yapısı belirleyecek. Nazilli Ticaret Odası olarak üyelerimizi önemli bir finans kaynağı ile buluşturacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle Şekerbank T.A.Ş. yetkililerine üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

İndirimli faiz oranı

Kredi taksit ödeme şeklinin oda üyelerinin tercihine göre yapılacağı, ihtiyaç olması durumunda tahsis edilmiş limitler dahilinde borçlu cari hesap, Spot, İskonto Kredileri de kullanabilecekleri belirtildi. Kredilere uygulanacak faiz oranının bankanın mevcut liste fiyatlarından indirimli olarak uygulanacağı ve fiyat değişikliklerinin de 5 iş günü öncesinde Oda'ya bildirileceği öğrenildi.