NTO Yönetimi, Buharkent'li üyeleri ve ilçe protokolü ile buluştu

Sorumluluk sahasında yer alan Nazilli merkezli Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren üyeleri ile buluşma, bilgilendirme ve teşekkür toplantıları düzenleyen oda yönetimi, bu haftaki toplantısını Buharkent'te gerçekleştirdi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Erol ve Ticaret Odasına kayıtlı Buharkentli üyeler ile bir araya geldi. Bölgeyle ilgili sorun ve taleplerini ilçenin en yüksek idari makamlarına iletme fırsatı bulan üyeler bu imkanı oluşturan Nazilli Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler.

Buharkent Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıda 20 yıl ve üzerinde Ticaret Odası kaydı bulunan Buharkent'teki üyelere teşekkür belgeleri takdim edildi. Ticaret Odası temsilcileri ile üyelerinin bir araya geldiği toplantıda; 2013 yılından bu güne kadar yapılan oda faaliyetleri, hayata geçirilen projeler, üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Nazilli Ticaret Odası'nın üye odaklı hizmet vermeyi ilke edinen bir kurum olduğu, mevzuattan kaynaklanan yasal sorumlulukların yanında faaliyetlerin tamamının üyelerin talep ettiği iktisadi ve sosyal hususlardan oluştuğu anlatıldı. Bölge Odası hüviyetinde hizmet veren Oda'nın yetki ve sorumluluk alanının; Nazilli ile birlikte Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinden oluştuğu, bu nedenle bölge olarak bakıldığında farklı özelliklere sahip ilçelerden oluşan sorumluluk alanı içinde Yönetim Kurulunun tüm üyelerin sesi olmaya gayret gösterdiği ifade edildi.

“NTO'nun çalışmalarını takdir ediyor ve destekliyoruz”

Toplantıda bir konuşma yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol: “Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen ve bizleri bir araya getiren Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan'a teşekkür ediyorum. Ticaret Odasının çalışmaları üyelerin karşılaştığı zorlukları asgari seviyeye indirecektir diye düşünüyorum. Kurum ve kuruluşlarımız bölgenin kalkınması, refah seviyesinin artması ve daha fazla yatırımın gerçekleşmesi için çaba gösteriyor. Buharkent İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi, İnciri ve Jeotermali ile Ege bölgesinin gelişmeye ve yatırıma açık yerlerinin başında gelmektedir” dedi.

“Ticaret Odası, önemli bir misyonu yerine getirmektedir”

Toplantıda bir konuşma yapan Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz: “Buharkent gibi tarımsal anlamda, enerji anlamında ön plana çıkan şehirlerimizde ticaret hayatına katkı yapmak önem taşımaktadır. Denizli-Aydın Otoyolunun açılmasıyla Buharkent ticaret hayatı canlanacaktır. Nazilli'nin il olması durumunda şehirdeki Organize Sanayi Bölgesinin önemi daha da artacaktır. Buharkent'in sahip olduğu tarımsal zenginliğinin desteklenmesi durumunda ticari potansiyeli artacaktır. Buharkent'in jeotermal kaynakları ve jeopolitik konumu çok önemli avantajlar içermektedir. Bizler devlet görevlileri, kamu görevlileri olarak işadamlarının, iş kadınlarının yanındayız. Bu vesileyle Ticaret Odasının önemli bir misyonu yerine getirdiğine inanıyor ve bu tür organizasyonların devam etmesini diliyorum. Sayın Başkan ve toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Sorunların çözümü için çalışıyoruz”

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, toplantının amacı ile ilgili yaptığı açıklamada: “Öncelikle davetimize icabet eden üyelerimize teşekkür ediyorum. Katılımın yüksek olması bizim için en büyük motivasyondur. Çok önceden planladığımız üye buluşma toplantılarını pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı geç de olsa Buharkent'te sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Nazilli Ticaret Odası olarak üyelerimizin menfaati çerçevesinde ve ısrarla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde; 2013 yılından bu güne kadar birçok sorunun çözümünü sağladık. Gerçekleşmesi için çalıştığımız, her platformda yetkililere iletilen konuların başında; küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu esnaf kefalet kredisi benzeri bir finans sistemi gelmektedir. Esasen bir kamu kaynağı olan Halk Bankası tarafından tahsis edilen Esnaf Kredisinden aynı işi yapan, aynı ölçekteki firmalardan Ticaret Odasına kayıtlı olanların faydalanamadığı, bu nedenle mümkün olan en kısa sürede bu konuda yasa değişikliği yapılması veya yeni bir sistem kurulması için çalışıyoruz. Buharkent yöresine özgü yerel ürünlerimizin gelecek nesillere vasıflarını yitirmeden aktarılmasını sağlamak için Coğrafi İşaret çalışmalarımız devam etmektedir. Üyelerimizin istek ve talepleri bizim birinci önceliğimizdir. Ancak sizlerden geri dönüş noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Belirli dönemlerde üyelerimize talep ve istek formları gönderiyoruz. Üyelerimizin bu formları doldurmalarını, isteklerini, beklentilerini veya işleriyle ilgili sıkıntılarını bize iletmelerini bekliyoruz. Maalesef çok az sayıda geri dönüş oluyor. Hâlbuki hizmetlerimizin odak noktası sizlerin görüş ve talepleridir. Biz sorunlarınızı bilmeliyiz ki gerekli çalışmaları yapalım, sizlerin derdine derman olmaya çalışalım. Toplantıya katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti. Bu vesileyle toplantımıza icabet eden Buharkent Kaymakamı Sayın Alper Açıkgöz ile Belediye Başkanı Sayın Mehmet Erol'a teşekkür ediyorum. Toplantıda üyelerimizin görüş ve taleplerini dinledik. Sorunların çözümü için çaba göstereceğiz. Üye buluşma toplantılarımız devam edecek” dedi.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.