NTO yönetiminden İl Tarım ve Orman Müdürü Ökdem'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Aydın Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Üyeleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile asaleten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Ökdem'e yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan öncülüğünde heyet olarak yapılan ziyarette Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de hazır bulundu. Tarım Bakanlığı İl ve ilçe teşkilatları bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Ökdem, ziyaret sırasında Ticaret Odası heyetine destekleme primleri ile güncel tarım ve ziraat uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Ökdem, “Müdürlüğünün yetki alanında bulunan her sorunu çözmek için gayret gösteriyoruz. Kişilerin rahatlıkla il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yaparak tarım ve ziraat ile ilgili her konuda yardım alabilmektedir. Nazilli Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis üyelerine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da konuşmasında, “Bölgemizdeki tarım ve ziraat ürünlerinin çeşitliliği nedeniyle tarımsal sanayi girişimlerini arttırmak odamızın önem verdiği konulardan birisidir. Bu ziyareti çok daha önce yapmak istiyorduk. Ancak pandeminin getirdiği sıkıntılar kurumsal ziyaretlerimizi de etkiliyor. Yine de il müdürümüz ile istişarede bulunmaktan ve hayırlı olsun temennilerimizi iletmekten memnunuz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bugün hayırlı olsun demek için buradayız. İlk fırsatta bölgemizin kalkınması ve tarımsal sanayi işletmelerinin sayısının arttırılması için, Ökdem ile görüşmede bulunmak üzere tekrar bir araya gelmeyi isteriz. Bölgeyle ilgili ortak amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmak bizleri memnun edecektir” dedi.