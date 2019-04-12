NTO'da KOBİ'lerin dijitalleşme sürecinde desteklenmesi anlatıldı

KOBİ'lerin dijitalleşme projelerine sağlanacak KOSGEB destekleri Aydın KOSGEB Temsilcisi Tuğrul Bıyık tarafından anlatıldı.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, KOBİ'lere destek ve yol gösterici olunması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“İşletmelerimize dijital dönüşümden, çağa uydurmaktan ve geleceği hayal etmekten bahsediyoruz. Bu kavramlar çok önemli. Vizyonumuzu daha da geliştirirsek, ülkemizin teknoloji yarışında üst sıralarda yer almasını, geri kalmamasını sağlamış olacağız. Üretim süreçlerini dijital süreçlere entegre etmemiz gerekli. Nazilli Ticaret Odası olarak ihracatın gelişmesi için firmalara nasıl yol gösterici oluyorsak, KOSGEB de KOBİ'lere bu dijital dönüşüm için bir güç olacaktır” dedi.