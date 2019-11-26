NTO'dan kan bağışı kampanyası

Nazilli Ticaret Odası (NTO) ve Türk Kızılay'ı Nazilli Şubesi iş birliği ile “Yardımsever olmak kanımızda var” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

NTO hizmet binasında gerçekleştirilen kampanyaya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler olmak üzere, NTO üyeleri, çalışanlar destek verdi.

Kış şartları sonucunda azalabilecek kan bağışları sebebiyle başlatılan kampanya kapsamında sağlık çalışanları tarafından bağış yapmak isteyen kişilerin gerekli muayeneleri yapılarak kan bağışları gerçekleşti.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan kan bağışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kan, herkesin her zaman ihtiyacıdır. Türk Kızılayının kan taleplerine cevap verebilmesi için stoklarının her zaman yeterli olması gerekmektedir. Bugün kampanyaya destek olmak için oda hizmet binamızda üyelerimizle ve çalışanlarımızla birlikte kan bağışı yaparak hayat kurtarma çabası içerisindeyiz. Kan vererek destek olan üyelerimizin bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ediyorum “dedi.