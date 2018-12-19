O geceden sonra kimse evine bile uğramadı

Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 Pazartesi akşamı Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesinin yaşadığı eve 2 yıldır kimse uğramıyor. Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi memleketi terk etti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenlen oğulları Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesini de teslim almayan Ailesi Söke Çeltikçi Mahallesi'ndeki evlerine bir daha uğramadı. Ailesi tarafından yasal süre dolmasına rağmen teslim alınmayan Mert Altıntaş'ın cesedi de Adli Tıp Kurumu yetkilileri tarafından 13 Ocak 2017 günü kimsesizler mezarlığına gömülmüştü.

Serbest bırakılan anne Hamidiye Altıntaş, baba Esrafil Altıntaş'ın olaydan sonra insan içine çıkmayıp evlerini terk ettiğini belirten mahalle sakinleri “O günden sonra eve girip çıkan olmadı" diye konuştular.