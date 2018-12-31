Ocakoğlu; “2019 yılı emsalsiz başarılarının 100. yıldönümüdür”

Yıldönümüdür” dedi.

Milli mücadele dönemi kongrelerinin 100. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Samet Ocakoğlu; “Devletimizin varoluşunun, medeniyetimizin öz vatan toprağındaki sürekliliğinin, ebedi özgürlüğümüzün güçlü dayanaklarından olup muhteşem vazifeler ifa eden milli mücadele dönemi kongrelerimizin 100 yılını devlet millet olarak idrak edeceğiz. Kurtuluş Savaşımıza sancaktar tüm mukaddes değerleri ruhunda barındıran milli mücadele döneminin şanlı kongreleri TBMM'nin kurulmasına, milletin kader ve sorumluluğunun gazi meclis tarafından üstlenilmesine çok güçlü katkılar yaparak milli tarihimizdeki şerefli yerlerini almıştır. Fedakar, cesur, kararlı, bilgili, ileri görüşlü, adil, ilme vakıf imanlı şahsiyetlerin liderliğinde toplanmış 1919 kongrelerinin kararları askeri alanda, devlet idaresinde, maliye, iktisat, hukuk, siyaset ve diplomasi alanında muhteşem eserler ortaya çıkarmıştır. Onlar yoksun kalındığı noktada imanlarına, akıllarına sarılıp ışıklarını, yollarını oluşturdular ve büyük ideallerinin istikametine dönmeden sorgulamadan ilerlediler” dedi.

“Milli mücadele dönemi kongreleri bu topraklarda milli irade fikrini, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesini yeşertmiş zeminlerdir ve yenilmemiş, kazanmış insanların eseridir” diyen Ocakoğlu, “Az oldukları yerde çoğalıp, önlerindeki musibetleri yürekleri, akılları ile aşan ve geleceği yapan güzel insanların hazırunluğu ile toplanan milli mücadele dönemi kongrelerini unutmama, unutturmama sorumluluğundayız. Amasya, Erzurum, Sivas ve Balıkesir, Manisa Alaşehir'de, Aydın Nazilli'de 1919 yılında toplanan, kararlar alıp otoritesi ile uygulayan kongrelerimizin toplanmalarının 100. yıldönümündeyiz. Kongrelerimiz kararları muhterem ecdadımızın ve tarihin geleceğe emri olarak bugün devlete ve millete ışık tutmaktadır. Zihninde ve yüreğinde milli mücadele dönemimizin kongreleri ruhunu taşıyanlardan olarak ve bir kongre teşvikçisi, hazırunu torunu olarak kongrelerimizin 100. yıldönümünü gündeme taşımaktan onur duyuyorum. Hep birlikte bu büyük ruhu, ideali ve sevdayı hatırlayalım, analım, öğretelim ve sevdirelim. Kongrelerimizin ruhunun bedenine sindiği devlet adamlarımız ve aziz milletimizin vefası kongrelerimizin 100. yıldönümüne ihtimam gösterecektir inancındayım. Milli Mücadele dönemi kongreleri aynı zamanda yerel basın kuruluşlarının önemini bizlere hatırlatmaktadır.

Gündeme taşımakla onurlandığım kongrelerimizin 100. yıldönümünün güçlü ve büyük Türkiye'nin bütün ileri hamlelerine uğur, bereket getirsin inşallah. Milli Mücadele Kongrelerinin tüm mevcudunu, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Allah onlardan razı olsun. 2019 yılında güçlü büyük Türkiye'ye dostluk yerine husumetle yaklaşanların vay haline. Kongrelerimizin 100. yıldönümünde ‘Güçlü Devlet' bu coğrafyada vazgeçilmezimizdir” diye konuştu.