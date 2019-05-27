Ocakoğlu, darbe mağduru 11. Dönem DP milletvekillerini andı

DP misyonunun ileri gelen isimlerinden Samet Ocakoğlu, 27 Mayıs 1960 darbesinin 59'uncu yıldönümünde darbe mağduru 11. dönem DP milletvekillerini andı.

DP eski GİK üyesi ve 11. Dönem DP Manisa Milletvekili Orhan Ocakoğlu'nun oğlu Samet Ocakoğlu, yaptığı açıklamada; “27 Mayıs 1960 darbesinin karanlık ortamı ve darbeye giden süreçte, darbeye muhatap olmuş 11. Dönem DP Milletvekillerini saygıyla anıyorum. 27 Mayıs 1960 darbesine muhatap olan 11 Dönem Demokrat Parti Milletvekilleri ve DP iktidarı TBMM' deki son oturumunu 27 Mayıs 1960' tan iki gün önce 25 Mayıs 1960 tarihinde yapmıştır. Yasama hak ve görevleri darbe yaptırımı ile zorla sonlandırılan ve Yassıada'nın zulmet kulvarlarında Yüksek Adalet Divanı isimli Mahkemede hayali kastlardan sorumlu tutularak yargılanan DP'li Milletvekillerine karşı sergilenen kötü ve hukuksuz muameleye dayanamayan merhum Cumhurbaşkanı ve DP Kurucu Genel Başkanı Celal Bayar, Yassıada Mahkemelerinde sanık sandalyesinden fırlamış açık mikrofonu eline almış ve mahkeme heyetine ‘Sizin burada böyle davrandığınız kişiler iyi yetişmiş, bölgelerinin en sevilen, sayılan ve seçim kazanarak Milletvekili olmuş kişileridir' demiştir. 11. Dönem TBMM'nin 25 Mayıs 1960 tarihli son oturumuna katılan Demokrat Partili Milletvekillerinin isimlerini anma sorumluluğunu duyuyorum” şeklinde konuştu.