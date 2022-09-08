Oda ve borsalarda seçim heyecanı başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Aydın'da faaliyet gösteren 9 oda ve borsalarda seçim heyecanı yaşanacak. Meslek komitesi, meclis üyeleri ve başkanın belirleneceği seçimlerin Ekim ayı itibariyle başlaması bekleniyor.

Oda ve borsaların TOBB Kanunu'na göre her 4 yılda bir seçimleri yenilemek zorunda olduğu bilinirken, seçimlerin yenilenebilmesi için bu yıl Eylül ayına kadar tarihin belirlenmesi gerekiyor. Türkiye genelindeki birçok oda ve borsalarda seçim tarihleri netleşirken, Aydın'daki oda ve borsaların da seçim tarihleri netleşmeye başladı. İlk olarak seçim gününü belirleyen Nazilli Ticaret Odası oldu. Nazilli Ticaret Odası, seçim takvimini 1 Ekim olarak belirledi.

Aydın'daki diğer oda ve borsaların da takvimin Ekim ayı itibariyle netleşmesi beklenirken, bazı oda ve borsalarda da aday isimleri kulislerde konuşulmaya başlandı. Aydın'da bulunan 9 oda ve borsada da önümüzdeki süreç içerisinde seçim hareketliliğinin daha da hızlanması bekleniyor.

Aydın'da seçim hareketliliği yaşayacak ve TOBB'a bağlı olan Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Söke Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası, Kuşadası Ticaret Odası ve Didim Ticaret Odası olmak üzere 9 oda ve borsa faaliyette bulunuyor.