Ödüllerini İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'ün elinden aldılar

Osman Açıkgöz, Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği (TEMASDER) tarafından düzenlenen 'Emzirmeye Toplumsal Destek' temalı video yarışmasında dereceye giren kurum yöneticileri ve isimlere ödüllerini takdim ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' yürütülmeye devam ediyor. Program neticesinde bebekler hayata daha sağlıklı başlayabilmekte ve ülkemizde doğumların büyük çoğunluğu Bebek Dostu hastanelerde gerçekleşmektedir. Gelinen bu noktayı daha da geliştirmek ve emzirme konusunda farkındalık oluşturabilmek için ülkemizde her yıl 1-7 Ekim tarihleri 'Emzirme Haftası' olarak kutlanıyor.

Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında TEMASDER tarafından düzenlenen 'Emzirmeye Toplumsal Destek' temalı video yarışması düzenlendi. Yarışma sonucunda kurumsal videolar kategorisinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ikincilik, mansiyon ödüllerinde Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü beşincilik ödülü kazandı. Bireysel videolar kategorisinde de mansiyon ödüllerinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS Birimi çalışanlarından Bebek Dostu Eğitimci Hemşire Kader Işık birincilik, Nazilli ilçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Ebe Yıldız Uğurer ikincilik ödülüne layık görüldü.

Osman Açıkgöz yarışmada dereceye giren kurumların yöneticilerine ve isimlere ödüllerini takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.