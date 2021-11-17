Ödüllü karikatür sanatçısının eserleri Kuşadası'nda sergileniyor

Kuşadası Fatma Özel Arabul Kültür Merkezi (KUAKMER), karikatürist Musa Keklik'in ‘Çizgilemek' isimli sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatçının 30 eserinin yer aldığı serginin açılışını Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer yaptı.

Türkiye'nin önemli karikatür sanatçılarından Musa Keklik, ‘Çizgilemek' ismini verdiği kişisel sergisini Kuşadası'nın tarihi ile kültürünü düzenlediği çeşitli faaliyetlerle tanıtan KUAKMER'de açtı. Serginin açılışı için düzenlenen kokteyle çok sayıda davetliyle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer de katıldı. Sanatçının konusunu barış, insan hakları, adalet, çevre ve teknoloji gibi konulardan alan eserleri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergi, 7 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir. Serginin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, “Öncelikle Kuşadası'nda değerli karikatürist Musa Keklik'in sergisine ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Kendisi birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılan ve başarı ödülleri kazanan bir karikatür sanatçısı. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel adına sanatçımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.