Ödüllü öğrenciye İngilizlerden bilgisayar hediyesi

Didim Valiler Ortaokulu öğrencisi Talip Poyraz Özen'in resimde elde ettiği başarılara, eğitim camiası duyarsız kalmadı. Kent Konseyi Yabancılar Çalışma Grubu üyelerince alınan diz üstü bilgisayar Özen'e teslim edildi.

Didim Valiler ilkokulunda okuduğu 4 yıl boyunca İlçe ve İl genelinde düzenlenen resim yarışmalarında 17 ödül kazanan ve geçtiğimiz yaz açtığı resim sergisiyle “Didimli Picasso” olarak anılan Talip Poyraz Özen çok istediği hediyesini aldı.

Bu yıl ilk okulu tamamlayarak Valiler Ortaokulunda eğitim öğretimine devam eden Talip Poyraz Özen'in geçtiğimiz yıl açtığı resim sergisinde sohbet etme imkanı bulduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir “Kendisinin resim sergisinde Talip Poyraz Özenle yaptığımız konuşmada harçlıklarını biriktirerek kendisine diz üstü bilgisayar almak istediğini söyledi. Bizde harçlıklarını harca, biz sana istediğin hediyeye alırız dedik. Bu kapsamda Kent Konseyimizle irtibata geçtik ve Kent Konseyi Yabancılar Çalışma grubu üyeleri bizlere bu konuda yardımcı oldu. Aldığımız diz üstü bilgisayarı kendisine teslim ettik” dedi.

Didim Kent Konseyi Yabancılar Çalışma Grubu üyesi Lyn Cole ise, Talip Poyraz Özen'i çalışmalarına başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Didim Valiler Ortaokulu öğrencisi Talip Poyraz Özen kendisinin yaptığı 4 resmi törendekilere hediye etti. İlçe Milli eğitim Müdürü Recep Akdemir ise Özen'e diz üstü bilgisayarını teslim etti. Törende ayrıca Valiler ilkokulu bünyesinde Talip Poyraz Özen'i anlatan bir köşede açıldı.