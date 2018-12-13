Öğrenci toplulukları hız kesmiyor

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) faaliyet gösteren öğrenci toplulukları düzenledikleri çeşitli organizasyonlarla hem sosyal sorumluluk farkındalık oluşturdu hem de birlikteliği arttırdı.

ADÜ'nün aktif topluluklarından Maskesiz Gülücükler Topluluğu, lösemili çocuklara farkındalık oluşturmak için “Kız Kardeşimin Hikâyesi” adlı filmi izledi. ADÜ Hastanesi Hematoloji Bölümündeki hasta çocuklar için kadınlar kahvesinde atkı ve bere örme etkinliği gerçekleştiren Topluluk, bir diğer etkinliğinde ise ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisinde tedavi gören çocuklar ile kitap okuma, resim yapma, küçük oyunlar, moral sohbetleri ve küçük dramalar yaparak çocuklara moral verdi. Öte yandan Topluluk, Denizli'de down sendromlu çocukların çalıştığı bir kafede kahvaltı yaparak, çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Bununla beraber Topluluk, ADÜ Merkez Kampüsü'nde çocuklar için kitap toplama kampanyası düzenledi.

Tıp Öğrencileri Topluluğu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için, Forum Aydın'da bir sosyal deney ve bilinçlendirme çalışması yaptı. Yaklaşık 600'e yakın katılımcıyla deney yapan Topluluk, etkinliklerinde fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddetin de boyutlarına dikkat çekti.

Engelsiz Yaşam Topluluğu ise toplumun kalbindeki engelleri kaldırmak amacıyla Atatürk İlköğretim Okulunda özel gereksinimli bireyler ile kaynaştırma etkinlikleri gerçekleştirdi.

Sosyolojik Açılımlar Topluluğu “AIDS Farkındalığı” konusunda söyleşi gerçekleştirdi. Bilgilendirmelerin ardından Topluluk üyeleri konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Genç Tema Topluluğu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla ADÜ'de çevre temizliği yaptı. Öte yandan Topluluk, Gençlik Merkezi ile fidan dikimi gerçekleştirdi.

Bisiklet Topluluğu Çakırbeyli turu gerçekleştirirken Uluslararası Öğrenci Topluluğu da Karacasu ilçesine kültürel gezi düzenledi.

Fransız Kültür ve Sanat Topluluğu, 'Belleville'de Randevu' filmiyle üyeleriyle buluştu. Üyeler, film analizi üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Topluluğun film gösterimleri belirlenen aralıklarla devam edecek.

Türk Mücadele Sanatı Bagatur Topluluğu, Bagatur Dünya Federasyonu Başkanı Kağan Hüseyin Yabir'in konuşmacı olduğu tanıtım semineri gerçekleştirdi.

Kuş Gözlem Topluluğu, Fotoğraf Topluluğu, Kanat-Ger Topluluğu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hazırlanan Bafa Gölü Kuş Gözlemleme ve Fotoğraflama etkinliği düzenlendi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş'un Bafa Gölü'nde yaşayan su kuşları ve ekosistemi hakkında yaptığı bilgilendirme sunumu ile başlayan etkinlik, kuş gözlemine ve doğa fotoğrafçılığına ilgi duyan grupların bir araya gelerek Aydın'ın sahip olduğu doğal güzelliklerinin tanıtımının daha iyi bir şekilde yapılmasını sağladı.

Tiyatro Topluluğu ve Her Çocuk Bir Gelecek Topluluğu, Buharkent'teki 'Çocukluk Benim Hakkım Çünkü Ben Yarınım' adlı etkinlikte çocuk yaşamına ve çocuk haklarına dikkat çekti.

Dünya Engelliler Günü'nde engelli yaşamına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir araya gelen Topluluklar, 6 Nokta Körler Derneği ile şiir, müzik ve tiyatro gecesi gerçekleştirdi. Toplulukların birlikte düzenlediği bir diğer etkinlikte Kızılay'a kan bağışında bulunuldu. Kan bağışının ardından Kızılay topluluklara teşekkür belgesi verdi.