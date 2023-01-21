Öğrenci velilerine jandarmadan “En iyi Narkotik Anne” eğitimi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde öğrenci velilerine “En iyi Narkotik Anne Projesi ve KADES” eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde “En iyi Narkotik Anne Projesi ve KADES” eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Sultanhisar ilçesindeki İncealan İlk ve Ortaokulu'na gelen ekipler, 10 öğrenci velisine madde bağımlılığı belirtileri, uyuşturucu maddelerin çeşitleri, insan vücuduna zararları, KADES ve UYUMA projeleri konularında bilgilendirerek eğitim verdi.