Öğrenciler Alzheimer hastalarıyla şarkı söyleyip dans etti

Rıza Arpaz Alzheimer Merkezi'nde düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Dr. Rıza Arpaz Nazilli Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi'nde yılbaşı kutlama programı düzenlendi. Geleneksel olarak düzenlenen programda enstrüman çalan öğrenciler, Alzheimer hastaları ile dans edip şarkı söyledi.

Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür eden Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Öztaş, “2019 yılının ilk haftalarında saygıdeğer büyüklerimizle bir araya gelmek, onları bir nebze olsa mutlu etmek, küçüklerle büyüklerle bir araya getirmek adına yapmış olduğumuz programa katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız kayınpederlerini kaybetmiş olmalarından dolayı aramıza katılamadı. Kendilerine bir kez daha başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Birim Şefi İsmet Cihan da, “Başkanımızın girişimleri ile kurulan Alzhimer Merkezimizde çok güzel bir kadromuz var. Bugüne kadar çok iyi işlere imza attılar. Önemli olan yaşlılarımızı unutmamak. Bugün burada Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerimiz bunu en iyi şekilde gösterdi” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere teşekkür eden Başkan Alıcık ise, “Belediye başkanlığım döneminde yapmaktan onur duyduğum iki şey var; bir tanesi huzur evi diğeri Alzheimer Merkezi. Burası Türkiye'de örnek olmuş bir proje. Yaşlılarımızın mutluluğunu sağlayanlardan Allah razı olsun. Bugün bu çocuklar hayatlarının son dönemini yaşayan yaşlılarımızın yanında olarak onlara verdikleri değeri gösterdiler. Başta onları yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine sonra kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konultu.