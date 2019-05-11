Öğrenciler Aydın'ın en önemli meselesini araştırdı

Bir çok kişinin şikayetçi olduğu jeotermal enerjinin ciddi bir nimet iken usulüne uygun kullanılmamasından dolayı Aydın için külfete dönüştüğünü belirten öğrenciler Göksu Kardelen Yılmaz ve Adil Özoğul öğretmenleri Sema Petekkaya rehberliğinde aylar süren çalışmalarını sergilediler.

Avrupa'da hiçbir sıkıntı olmadan kullanılan bu enerjinin Aydın'da istenmemesinin nedenini de tespit etmeye çalışan öğrenciler “Dünyanın kıskandığı bir enerji kaynağına sahibiz. Ancak usulüne uygun kullanılmadığı için sahip olduğumuz bu zenginlikten şikayetçiyiz. Usulüne uygun kullanılır ve reenjeksiyonu da gerektiği gibi yapılırsa jeotermal Aydın'ı hem aydınlatır hem ısıtır hem de doyurur” diye sunum yaptılar.

Aydın ilinin jeotermal enerji zenginliği bakımından Türkiye'de 1. Avrupa'da 4. Dünyada ise 7. Sırada odluğunu belirten proje danışman öğretmeni Sema Petekkaya, “Aydın'da jeotermal ilk defa 1989-1991 yılları arasında ilin valiliğini yapan merhum valimiz Recep Yazıcıoğlu tarafından yüksek sesle dillendirilmiş. İlimiz Aydın'da da yaklaşık 10-12 yıldır yayın olarak kullanılmaya başlanan ancak bugün pek çok kesimin rahatsızlık duyduğu jeotermal enerji ile ilgili öğrencilerimiz Göksu Kardelen Yılmaz ve Adil Özoğul güzel bir çalışma yaptı. Projemiz yoğun ilgi gördü” diyerek şehrin meselesine kafa yoran öğrencilerine tebrik etti.

Bugün Aydın'da istenilmeyen konuma gelen jeotermal enerjinin Avrupa'da çok faydalı olarak kullanıldığını gördüklerini belirten öğrenciler Göksu Kardelen Yılmaz ve Adil Özoğul, “Sanayi tesislerinin ve jeotermal enerji tesislerinin çevrede yaşayan canlıların sosyal, ekonomik yaşamına katkılarının yanında sağlık konusunda olumsuz sonuçlar ortaya çıkabileceğini öğreniyoruz. Aydın'daki jeotermal enerji bölgesindeki fabrikaları araştırdık. Bunların Aydın nüfusu ve yaşamına etkilerinin ortaya konması için araştırmalar yaptık. Kokudan ciddi derece rahatsızlık olduğunu gördük. Bunun usulüne uygun reenjekte ve çıkan buharı iyi filtreleme yöntemi ile yok edilebileceğini proje kapsamındaki çalışmalarımızla gördük. Bunun yanında Aydın'daki jeotermal enerjinin sadece elektrik enerjisi üretiminde kullanılırken, ısıtma, seracılık ve kaplıcalarda yok denecek kadar az kullanıldığını gördük. Aydın'ın sahip olduğu bu nimet usulüne uygun kullanılırsa Aydın enerji zengini, kışın ısınma sorunu olmayan ve kaplıca ve sağlık turizmi ile seracılıkta dünyanın önde gelen bölgesi olur” diye konuştular.