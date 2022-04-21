Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Koçarlı Kaymakamlığı, Koçarlı Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışları Koçarlı'da gerçekleştirildi.

Koçarlı-İncirliova karayolunda gerçekleştirilen yarışlara il genelinden 90 sporcu Minikler, Küçükler, Yıldızlar ile Gençler (kız-erkek) kategorisinde yarıştı. Koçarlı'da gerçekleştirilen Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği Yarışları ilçe protokolü ve vatandaşlardan tarafından büyük ilgi görürken yarışmalara Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçe kurum ve kuruluş amirleri, ve çok sayıda vatandaş katılarak yarışları izledi.

Yarışlar protokolün start bayrağını indirmesi ile başlarken, derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi ile takım halinde derece elden eden okullara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.