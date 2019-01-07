Öğrenciler bu kez seslerini yarıştırdı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir özel okulda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri seslerini yarıştırdı. 2 ay süren ve oldukça çekişmeli geçen ses yarışması sonunda finale kalan öğrenciler son performanslarını göstermelerinin ardından birinciler açıklandı. Yarışma birincilerine belge ve birer adet gitar hediye edildi.

Nazilli'de hizmete yeni açılan ve eğitim öğretim faaliyetini çok sayıda etkinlikle süsleyen özel bir kolejde düzenlenen ses yarışması büyük ses getirdi. Sesine güvenen anaokulundaki minik öğrencilerin yanısıra liseye kadar her kademeden öğrencinin katıldığı ‘O ses dört renk' isimli ses yarışmasında jüri görevini üstlenen müzik öğretmenleri oldukça zorlandı. Özel bir televizyonda yayınlanan ses yarışması formatına benzer bir format örnek alınarak düzenlenen yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı. Anaokulu öğrencilerinin de katıldığı ilk etap yarışmalarda oldukça zorlanan jüri üyeleri Bilim Çocukları Anasınıfının öğrencilerini birinci seçti. İlkokul kademesinde yarışmaya katılan Mustafa Alptuğ Balcı, Ortaokul öğrencileri arasında Hiram Erva Akkaya, liselerde de Beyza Şan yarışmada birinci olarak katılım belgelerini ve gitar hediyelerini protokol üyelerinden aldılar. Öğrenciler dereceye girdikleri eserleri tekrar konukları için söyledi.

Hidayet Örer, Seda Kazancı, Elif Edisan, Selçuk Efe Küçükkambak ve Sevim Selma İlhan'ın jüri üyeliği yaptığı yarışmanın sonunda öğrencilerin final performanslarını ve ödül törenini izlemek üzere Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürü Latif Akgün, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya, davetliler ve öğrenciler hazır bulundu. Okulun kurucuları Emin Bazan, Gülten Kayabaş, Selçuk Yeni ve Hasan Karaömer de geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan öğrencilerinin en donanımlı bir şekilde mezun olmaları için çabalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.

Yarışmada jüri üyeliği yapan öğretmen Seda Kazancı, yarışmanın adının ‘O Ses Dört Renk' olduğunu ifade ederek, “Biz öğretimden, eğitimden ziyade sosyal etkinliklere de önem veren bir okuluz. Kurucularımız da bu konuda arkamızda her anlamda destek oldular. Güzel bir ekip olduk, güzel bir aile olduk. Öğrencilerimiz birbirinden çok yetenekliydi. Birincilerimizi seçmek için çok zorlandık” dedi.

Okul Kurucularından Emin Bazan; “Yoğun programlar içerisinde öğrencilerimize sanatsal, sportif, kültürel anlamda da çalışmalar yapmayı düşündüğümüz için böyle bir programa kalkıştık. Daha önce televizyonda izledikleri bu yarışma programının bir benzerini okulumuz etkinlik grubu düzenledi ve çok da güzel oldu. Öğrencilerimizin çok yetenekli olduklarını gördük, hem ses anlamında, hem müzik aletleri anlamında, gerçekten de yetenekli öğrencilerimiz var. Hatta jürimiz karar vermekte de bayağı bir zorlandı. Özellikle final kısmında çok çekişmeli oldu diye düşünüyorum. Çocuklarımız açısından da yoğun programlarının dışında bir enerji boşalması oldu. Onların da çok eğlendiklerini düşünüyorum. Çocuklarımızın hayatta sportif sanatsal her anlamda gelişmelerini istiyoruz. Ülkemiz adına da gençlerimizin donanımlı bir şekilde mezun olmalarını istiyoruz. Hayatın renklerinden birisi de müzik. Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan çocuklarımızın en donanımlı bir şekilde mezun olmaları için çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Okul Kurucularından Gülten Kayabaş da konuşmasında; “Okulumuzun sloganı ‘yeni nesil eski adap.' Hazırladığımız bu etkinlikte özellikle birinci olan çocuklarımızın türkü ile yarışmaya katılmaları dikkat çekici oldu. Hepimiz de çok mutlu olduk” dedi.